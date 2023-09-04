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Банки определились с новым курсом доллара: что приготовили для украинцев 4 сентября

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
1,5 т.
В Украине изменили курс доллара

В Украине подешевел наличный доллар. Утром 4 сентября банки выставили его курс на среднем уровне 37,45/38,1 грн (покупка/продажа). Это на на 5 коп. меньше, чем было днем ранее – при чем, как в покупке, так и в продаже.

Видео дня

Среди крупных учреждений дороже всего покупают доллар Креди Агриколь Банк и ПУМБ – по 37,5 грн. Дешевле всего – OTP Bank, 36,8 грн, а также Универсал Банк – 37 грн.

Самый высокий курс в покупке выставил также Креди Агриколь Банк – 38,5 грн. За ним – ПУМБ, 38,25 грн. Самую низкую стоимость валюты определил Укрсиббанк – 38 грн. А кроме того, Укрэксимбанк – 38,05 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Курс доллара в украинских банках 4 сентября

Какой курс на черном рынке

Снизили курс и на черном рынке. Так:

  • в покупке доллар подешевел сразу на 14 коп. – до средних 37,61 грн;
  • в продаже – на 10 коп., до 37,8 грн.
Какой курс доллара в Украине

Какой курс поставил НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Как менялся курс доллара

Чего ожидать

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, с 4 по 10 сентября наличный курс доллара в Украине будет оставаться на уровне 37,5-38,5 грн. Ежедневные колебания не будут превышать 30-50 коп. – как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления.

"В течение 4-10 сентября на наличный валютный рынок будет давить главным образом один фактор – это будущая либерализация рынка с возобновлением плавающего курса. Рынок будет банально подстраиваться под грядущие изменения. Поэтому мы предполагаем незначительную и непрочную "курсовую качку". Однако коридор допустимых колебаний останется на уровне прошлой недели: 37,5-38,5 грн", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине изменили правила продажи долларов. Нацбанк в конце августа разрешил продавать безналичную валюту, а крупнейшие банки мгновенно отреагировали на нововведения и разрешили своим клиентам пополнять валютные карты онлайн. Такое послабление позволит снизить спрос на наличный доллар. Традиционно осенью украинцы покупают больше валюты, а это могло привести к незначительной девальвации.

Однако эксперты считают: у Нацбанка есть все возможности стабилизировать ситуацию на рынке и не допустить девальвацию. Резервы НБУ достигли 41,5 млрд долларов. О том, как изменили правила в Украине и что будет с курсом в ближайшее время, читайте в материале.

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