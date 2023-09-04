Банки определились с новым курсом доллара: что приготовили для украинцев 4 сентября

В Украине подешевел наличный доллар. Утром 4 сентября банки выставили его курс на среднем уровне 37,45/38,1 грн (покупка/продажа). Это на на 5 коп. меньше, чем было днем ранее – при чем, как в покупке, так и в продаже.

Видео дня

Среди крупных учреждений дороже всего покупают доллар Креди Агриколь Банк и ПУМБ – по 37,5 грн. Дешевле всего – OTP Bank, 36,8 грн, а также Универсал Банк – 37 грн.

Самый высокий курс в покупке выставил также Креди Агриколь Банк – 38,5 грн. За ним – ПУМБ, 38,25 грн. Самую низкую стоимость валюты определил Укрсиббанк – 38 грн. А кроме того, Укрэксимбанк – 38,05 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой курс на черном рынке

Снизили курс и на черном рынке. Так:

в покупке доллар подешевел сразу на 14 коп. – до средних 37,61 грн;

в продаже – на 10 коп., до 37,8 грн.

Какой курс поставил НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Чего ожидать

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, с 4 по 10 сентября наличный курс доллара в Украине будет оставаться на уровне 37,5-38,5 грн. Ежедневные колебания не будут превышать 30-50 коп. – как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления.

"В течение 4-10 сентября на наличный валютный рынок будет давить главным образом один фактор – это будущая либерализация рынка с возобновлением плавающего курса. Рынок будет банально подстраиваться под грядущие изменения. Поэтому мы предполагаем незначительную и непрочную "курсовую качку". Однако коридор допустимых колебаний останется на уровне прошлой недели: 37,5-38,5 грн", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине изменили правила продажи долларов. Нацбанк в конце августа разрешил продавать безналичную валюту, а крупнейшие банки мгновенно отреагировали на нововведения и разрешили своим клиентам пополнять валютные карты онлайн. Такое послабление позволит снизить спрос на наличный доллар. Традиционно осенью украинцы покупают больше валюты, а это могло привести к незначительной девальвации.

Однако эксперты считают: у Нацбанка есть все возможности стабилизировать ситуацию на рынке и не допустить девальвацию. Резервы НБУ достигли 41,5 млрд долларов. О том, как изменили правила в Украине и что будет с курсом в ближайшее время, читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!