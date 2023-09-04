Украинцам озвучили курс доллара на начало сентября: сколько будет стоить валюта

До конца текущей недели (4-10 сентября) в Украине не ожидается резких изменений стоимости наличного доллара. По прогнозам, в это время курс американской валюты будет находиться на среднем уровне в 37,5-38,5 грн. Ежедневные колебания не будут превышать 30-50 коп. – как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: на этой неделе рынок будет занят адаптацией под предстоящее возвращение плавающего курса.

"Рынок будет банально подстраиваться под грядущие изменения. Поэтому мы предполагаем незначительную и непрочную "курсовую качку". Однако коридор допустимых колебаний останется на уровне прошлой недели: 37,5-38,5 грн", – говорится в сообщении.

При этом банкир подчеркнул: в НБУ "прекрасно понимают" как сложившуюся ситуацию в целом, так и ожидания рынка в частности.В связи с чем для сохранения баланса между спросом и предложением наличных там "будут принимать эффективные меры".

"Такими решениями следует считать предоставление разрешения гражданам покупать валюту на эквивалент до 50 тыс. грн. в одном банке. А также увеличение лимита на приобретение безналичной валюты до 200 тыс. грн с последующим ее размещением на депозитах сроком от 3 месяцев. Такие шаги станут эффективным предохранителем для немотивированного роста наличных курсов", – объяснил Лесовой.

Какой курс сегодня

В то же время утром 4 сентября наличный доллар в Украине подешевел – банки выставили его курс на среднем уровне 37,45/38,1 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. меньше, чем было днем ранее, причем как в покупке, так и в продаже.

Снизили курс и на черном рынке. Так:

в покупке доллар подешевел сразу на 14 коп. – до средних 37,61 грн;

в продаже – на 10 коп., до 37,8 грн.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, сейчас более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

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