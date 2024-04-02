Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили в обменниках

В украинских обменниках подорожал доллар. Утром 2 апреля они выставили его курс на среднем уровне в 38,7/39,48 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. дороже и в покупке, и в продаже, чем днем ранее. В целом же ситуация соответствует данному ранее прогнозу.

Как и в банках. Там стоимость наличной американской валюты утром 2 апреля определили в средние 38,91/39,45 грн (покупка/продажа), что:

на 4 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

осталось на прежнем уровне в продаже.

В целом же крупные учреждения покупают доллар по 38,85-39 грн. Так:

ПриватБанк – 38,85 грн;

Укрэксимбанк – 38,95 грн;

ПУМБ – 38,9 грн;

Сенс Банк – 39 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,9 грн.

Продают же они его по 39,4-39,55 грн. В частности:

ПриватБанк – 39,45 грн;

Укрэксимбанк – 39,55 грн;

ПУМБ – 39,4 грн;

Сенс Банк – 39,55 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,45 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В то же время, Нацбанк на 2 апреля обновил официальный курс до 39,07 грн. Что:

на 7 коп. выше, чем было днем ранее;

сразу на 27 коп. ниже исторического рекорда, действовавшего 27 марта.

Чего ожидать от доллара в ближайшие дни

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что до конца рабочей недели (5 апреля) в обменниках курс доллара будет находится на уровне от 38,5 до 39,7 грн. В банках – 38,4-39,75 грн/кг.

В целом же, отмечается, в течении текущей рабочей недели НБУ "продолжит активные выходы с интервенциями по продаже доллара". Делать это, объясняется, регулятор будет для:

поддержки курса гривни;

"сглаживания дисбалансов между спросом и предложением на межбанке".

"Ситуация на валютном рынке в начале апреля останется напряженной, но контролируемой Нацбанком. Поэтому ждать истории с курсами межбанка и наличного рынка по доллару более 40 грн пока не стоит. Хотя психологически-девальвационный тренд на рынке сохраняется", – резюмировал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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