За выходные банки переписали наличный курс доллара: сколько стоит валюта в Украине

За выходные в Украине заметно просел наличный курс доллара. Утром в понедельник, 1 апреля, долларом в банках торгуют по 38,95/39,45 грн (купля/продажа). Это дешевле на 10 копеек в продаже и на 5 копеек в покупке, чем было в пятницу. Небанковские обменники установили курс доллара на уровне 38,73/39,51 грн.

Впрочем, цена американской валюты в банках все еще выше, чем в начале прошлой недели – на 10 коп. в покупке и на 14 копеек в продаже. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.

Курс евро в покупке не изменился, в продаже потерял 1 копейку. На наличном рынке евро покупают за 42,2 грн, а продают за 42,9 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 апреля рассчитал официальную стоимость американской валюты на уровне 39 грн. Это:

на 22 копейки ниже, чем в пятницу, 29 марта;

на 9 копеек дороже, чем было неделю назад;

на 34 копейки ниже исторического рекорда (39,34 грн/долл., был установлен 27 марта 2024 года).

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно держится заметно выше банковского и в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 1 апреля предлагают по цене 39,3/39,4 грн (покупка/продажа), что в среднем на 5 копеек дешевле, чем в пятницу.

В коммерческих банках курс доллара в продаже колеблется в диапазоне 39,3-39,55 грн. Покупают доллар по 38,7-39,05 грн.

Приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. В кассах финучреждений могут выставлять дополнительную комиссию.

Курс доллара в Украине: чего ждать в апреле

В апреле в Украине ожидается изменение курса наличного доллара – в сторону удешевления в покупке и удорожания в продаже. По прогнозу начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, стоимость валюты будет находится в рамках 39-40 грн.

Банкир считает, что ежедневные курсовые колебания составят до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменниках. В целом же, отметил Лесовой, в апреле любые валютные изменения не будут представлять угрозы. "Ежедневные курсовые колебания станут уже привычным выразителем состояния "меняющейся стабильности", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в Национальном банке рассматривают возможность привязки курса гривни к евро вместо доллара. Причина – рост доли совершаемых в Украине валютных сделок именно в евро.

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