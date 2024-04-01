Украинские обменники готовятся переписывать курс доллара: чего ожидать в ближайшие дни
В Украине уже в ближайшие дни ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Причем неоднородное: повышение в продаже, но снижение в покупке. В частности, в обменниках до конца рабочей недели (5 апреля) курс ожидается на уровне от 38,5 до 39,7 грн. Вечером же 1 апреля они покупают валюту в среднем по 38,97 грн, а продают по 39,43 грн.
О возможных изменениях сообщил финансовый аналитики Алексей Козырев. Он отметил: перепишут курс американской валюты и в банках.
По его прогнозу, до 5 апреля курс наличного доллара в них достигнет уровня 38,4-39,75 грн/кг. Вечером же 1 апреля они:
- покупают валюту в среднем по 38,95 грн;
- продают – по 39,45 грн.
При этом подчеркивается: спред (разница разница между курсами продаж и покупки) "в основной части обменников будет находиться в пределах 20-30 коп.".
Какая ситуация на рынке
В целом же, отмечается, в течении текущей рабочей недели НБУ "продолжит активные выходы с интервенциями по продаже доллара". Делать это, объясняется, регулятор будет для:
- поддержки курса гривни;
- "сглаживания дисбалансов между спросом и предложением на межбанке".
"Ситуация на валютном рынке в начале апреля останется напряженной, но контролируемой Нацбанком. Поэтому ждать истории с курсами межбанка и наличного рынка по доллару более 40 грн пока не стоит. Хотя психологически-девальвационный тренд на рынке сохраняется", – резюмировал аналитик.
Сколько можно покупать долларов
Ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.
До этого купить можно было лишь определенную сумму. В частности, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих, напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В частности, речь шла об:
- остатке наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;
- объеме превышения между куплей-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.
В самом регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:
- минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;
- стабилизации курсовых ожиданий;
- повышению устойчивости валютного рынка.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Национальном банке рассматривают возможность привязки курса гривни к евро вместо доллара. Причина – рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро.
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