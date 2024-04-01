Украинские обменники готовятся переписывать курс доллара: чего ожидать в ближайшие дни

В Украине уже в ближайшие дни ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Причем неоднородное: повышение в продаже, но снижение в покупке. В частности, в обменниках до конца рабочей недели (5 апреля) курс ожидается на уровне от 38,5 до 39,7 грн. Вечером же 1 апреля они покупают валюту в среднем по 38,97 грн, а продают по 39,43 грн.

О возможных изменениях сообщил финансовый аналитики Алексей Козырев. Он отметил: перепишут курс американской валюты и в банках.

По его прогнозу, до 5 апреля курс наличного доллара в них достигнет уровня 38,4-39,75 грн/кг. Вечером же 1 апреля они:

покупают валюту в среднем по 38,95 грн;

продают – по 39,45 грн.

При этом подчеркивается: спред (разница разница между курсами продаж и покупки) "в основной части обменников будет находиться в пределах 20-30 коп.".

Какая ситуация на рынке

В целом же, отмечается, в течении текущей рабочей недели НБУ "продолжит активные выходы с интервенциями по продаже доллара". Делать это, объясняется, регулятор будет для:

поддержки курса гривни;

"сглаживания дисбалансов между спросом и предложением на межбанке".

"Ситуация на валютном рынке в начале апреля останется напряженной, но контролируемой Нацбанком. Поэтому ждать истории с курсами межбанка и наличного рынка по доллару более 40 грн пока не стоит. Хотя психологически-девальвационный тренд на рынке сохраняется", – резюмировал аналитик.

Сколько можно покупать долларов

Ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

До этого купить можно было лишь определенную сумму. В частности, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих, напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В частности, речь шла об:

остатке наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объеме превышения между куплей-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.

В самом регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:

минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Национальном банке рассматривают возможность привязки курса гривни к евро вместо доллара. Причина – рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро.

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