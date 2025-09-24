Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили украинские обменники

В украинских обменниках заметно переписали курс доллара. Утром 24 сентября там выставили его на среднем уровне 40,78/41,46 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. ниже в покупке, но на 3 коп. выше в продаже, чем днем ранее. Впрочем, несмотря на это, курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.

Произошли изменения и в банках – однако в них курс также находится в ожидаемых рамках. Так:

Утром 24 сентября они определили стоимость наличной валюты в средние 41,13/41,65 грн (покупка/продажа).

Это на 3 коп. выше в покупке и 5 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,56-41,7 грн. Так:

ПриватБанк – 41,58 грн;

Райффайзен Банк – 41,56 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,7 грн;

Укрсиббанк – 41,65 грн;

Таскомбанк – 41,7 грн;

Абанк – 41,7 грн;

Прокредит Банк – 41,63 грн.

Покупают же они ее по 40,98-41,28 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,98 грн;

Райффайзен Банк – 41,28 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,25 грн;

Укрсиббанк – 41,05 грн;

Таскомбанк – 41,05 грн;

Абанк – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41,1 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в банках и обменниках на ближайшие дни

В свою очередь, финансовый эксперт Алексей Козырев ожидает в ближайшие дни заметное изменение курса доллара как в банках, так и обменниках. По его прогнозу, до конца текущей рабочей недели (26 сентября):

В банках он будет находиться в пределах от 40,8 до 41,8 грн.

В обменниках – в пределах от 40,9 до 41,75 грн.

"Спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) по доллару будет находиться в пределах 20-25 копеек. А в оптовых обменных пунктах (при обмене от 1 000 долларов) – в пределах 15-20 копеек", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время эксперты уверяют: осенью украинцам не следует ожидать резких движений на валютном рынке. То есть курс доллара будет стабильным.

