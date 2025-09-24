Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили украинские обменники
В украинских обменниках заметно переписали курс доллара. Утром 24 сентября там выставили его на среднем уровне 40,78/41,46 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. ниже в покупке, но на 3 коп. выше в продаже, чем днем ранее. Впрочем, несмотря на это, курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.
Произошли изменения и в банках – однако в них курс также находится в ожидаемых рамках. Так:
- Утром 24 сентября они определили стоимость наличной валюты в средние 41,13/41,65 грн (покупка/продажа).
- Это на 3 коп. выше в покупке и 5 коп. в продаже.
В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,56-41,7 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,58 грн;
- Райффайзен Банк – 41,56 грн;
- ПУМБ – 41,7 грн;
- Сенс Банк – 41,7 грн;
- Укрсиббанк – 41,65 грн;
- Таскомбанк – 41,7 грн;
- Абанк – 41,7 грн;
- Прокредит Банк – 41,63 грн.
Покупают же они ее по 40,98-41,28 грн. В частности:
- ПриватБанк – 40,98 грн;
- Райффайзен Банк – 41,28 грн;
- ПУМБ – 41,1 грн;
- Сенс Банк – 41,25 грн;
- Укрсиббанк – 41,05 грн;
- Таскомбанк – 41,05 грн;
- Абанк – 41,1 грн;
- Прокредит Банк – 41,1 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Прогноз курса доллара в банках и обменниках на ближайшие дни
В свою очередь, финансовый эксперт Алексей Козырев ожидает в ближайшие дни заметное изменение курса доллара как в банках, так и обменниках. По его прогнозу, до конца текущей рабочей недели (26 сентября):
- В банках он будет находиться в пределах от 40,8 до 41,8 грн.
- В обменниках – в пределах от 40,9 до 41,75 грн.
"Спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) по доллару будет находиться в пределах 20-25 копеек. А в оптовых обменных пунктах (при обмене от 1 000 долларов) – в пределах 15-20 копеек", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время эксперты уверяют: осенью украинцам не следует ожидать резких движений на валютном рынке. То есть курс доллара будет стабильным.
