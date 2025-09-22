В Украине готовятся заметно менять курс доллара: чего ожидать от банков в ближайшие дни

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (26 сентября) он будет находиться в пределах от 40,8 до 41,8 грн. Вечером же 22 сентября банки покупают валюту по 41,1 грн, а продают по 41,6 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

В обменниках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, ожидается рост стоимости доллара в продаже. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 40,9 до 41,75 грн. Вечером же 25 августа там определили стоимость доллара в средние 40,9/41,36 грн (покупка/продажа).

"Спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) по доллару будет находиться в пределах 20-25 копеек. А в оптовых обменных пунктах (при обмене от 1 000 долларов) – в пределах 15-20 копеек", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил аналитик, в ближайшие дни на валютный рынок будет влиять ряд факторов. В частности:

Неопределенность с новыми санкциями против России.

"В прошлую пятницу появилось сообщение о том, что Еврокомиссия представила на утверждение странам-членам ЕС новый, 19-й, пакет санкций в отношении РФ. Однако американский президент Дональд Трамп требует от Евросоюза более решительных ограничительных мер по России, например, по энергоносителям", – рассказал Козырев.

Он констатировал: такая несогласованность позиций лишает партнеров Украины возможности выступать единым фронтом против России. Что негативно сказывается на самой Украине.

Бюджетный вопрос.

"Б бюджете на текущий год по-прежнему не хватает больших объемов средств на финансирование армии и обороны. Речь идет примерно о 300 млрд. грн. Непростая ситуация и со сметой страны на следующий год. Вопрос источников финансирования армии и обороны в сочетании с закрытием дыр бюджета по социалке на 2026 год уже давит на курс гривни", – объяснил аналитик.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Усиление противоречий между США и Китаем.

В частности, в вопросе потенциального усиления американских санкций против стран, покупающих российскую нефть.

Обстановка на фронте.

Активность экспортеров по продаже валютной выручки при сборе урожая.

Завершение расчетов бизнеса с бюджетом.

Приближение отопительного сезона.

Возможная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Трампа в Нью-Йорке.

Текущие экономические показатели экономики США и ЕС.

"Их публикация существенно влияет на поведение пары евро/доллар в мире и, соответственно, нашем рынке", – объяснил Козырев.

Новости от МВФ по поводу перспектив новой программы сотрудничества с Украиной.

Аналитик напомнил: действующая программа сотрудничества на 2023-2027 годы предусматривает выделение Украине 15,6 млрд долларов от МВФ и около 150 млрд долларов от партнеров. Однако она также предполагала сценарий окончания войны в 2025 году, а учитывая, что этого не происходит, и расходы Украины только увеличиваются, правительство уже обратилось в Фонд с просьбой о новой программе финансирования.

"Сотрудничество с МВФ и ключевые показатели возможной новой программы также оказывают непосредственное влияние на курсовые перспективы гривни по меньшей мере на 2026-2027 годы", – констатировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время эксперты уверяют: осенью украинцам не следует ожидать резких движений на валютном рынке. То есть курс доллара будет стабильным.

