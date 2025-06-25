Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили украинские банки

В украинских банках заметно подешевел наличный доллар. В полдень 25 июня они определили его курс в средние 41,5/42,05 грн (покупка/продажа), что на 8 коп. ниже в покупке и на 10 коп. в продаже, чем днем ранее. Тем не менее стоимость валюты в банках находится в ранее прогнозируемых пределах.

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В целом крупные учреждения продают валюту по 41,83- 42,2 грн. Так:

ПриватБанк – 41,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,83 грн;

ПУМБ – 42,2 грн;

Сенс Банк – 41,95 грн;

Универсал Банк – 42 грн;

Укрсиббанк – 42,05 грн;

Таскомбанк – 42,05 грн;

абанк – 42,1 грн;

Прокредит Банк – 42,06 грн.

Покупают же они ее по 41-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,3 грн;

Райффайзен Банк – 41,59 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

Универсал Банк – 41 грн;

Укрсиббанк – 41,45 грн;

Таскомбанк – 41,5 грн;

абанк – 41,3 грн;

Прокредит Банк – 41,46 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В целом же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, до конца текущей рабочей недели (27 июня) курс доллара в банках будет находиться в пределах от 41,2 до 42,6 грн. Что соответствует текущему положению дел.

Переписали курс доллара и в обменниках. Там его установили на среднем уровне 41,3/41,77 грн (покупка/продажа). Это:

на 6 коп. ниже в покупке;

на 13 коп. в продаже.

В обменниках же, курс доллара ожидается в пределах от 41,4 до 42,5 грн. И не исключено, что к концу недели стоимость валюты в покупке "зайдет" в прогнозируемую рамку – ведь в продаже она уже находится в ней.

Во что украинцам советуют вкладывать деньги

В то же время, в финансовом секторе считают облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) или военные облигации оптимальными вариантами для инвестирования. Прежде всего, из-за их высокой доходности, а также фактическим удерживанием курса доллара Нацбанком. Так, экономический эксперт Сергей Фурса:

Отметил, что доходность украинских облигаций составляет около 16%.

Заверил, что "нигде в мире, особенно в надежных инструментах", такой доходности нет.

"А учитывая, что Национальный банк держит курс и будет держать дальше без изменений (он намертво привязан, потому что борется с инфляцией), фактически вы имеете доходность в 16% в долларах годовых. Это о*игенная доходность", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы теряют интерес к доллару – а вот к евро тот растет. Тем не менее в финансовых кругах считают, что делать ставку только на евро и его постоянное укрепление по отношению к другим ведущим мировым валютам все же не стоит. А потому там советуют в ближайшее время денежную часть сбережений держать в разных валютах – в частности, в гривне, долларе и евро.

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