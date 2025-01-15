Прогноз по доллару сбывается: что сделали с курсом в украинских обменниках

За прошедшие сутки украинские банки и обменники изменили курс наличного доллара. В частности, в обменных пунктах в полдень 15 января выставили стоимость американской валюты в средние 42,35/42,93 грн (покупка/продажа), что на 13 коп. дешевле в покупке и на 4 коп. в продаже, чем днем ранее. В целом же курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.

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В банках же курс определили в средние 42,25/42,9 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. дороже в покупке, но на 10 коп. дешевле в продаже, чем днем ранее.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 42,79-43 грн. Так:

ПриватБанк – 42,9 грн;

Ощадбанк – 42,95 грн;

ПУМБ – 43 грн;

Райффайзен Банк – 42,8 грн;

Сенс Банк – 42,9 грн;

Универсал Банк – 42,9 грн;

Укрсиббанк – 42,88 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,79 грн.

Покупают же они ее по 42,1-42,4 грн. В частности:

ПриватБанк – 42,3 грн;

Ощадбанк – 42,25 грн;

ПУМБ – 42,4 грн;

Райффайзен Банк – 42 грн;

Сенс Банк – 42,35 грн;

Универсал Банк – 41,9 грн;

Укрсиббанк – 42,15 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,1 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с долларом до конца недели

В целом же, банковский сектор ожидает ощутимого изменения курса доллара. По прогнозу, до конца текущей недели (19 января) стоимость американской валюты как в банках, так и в обменниках будет находиться в пределах 42-42,8 грн. Таким образом, не исключается снижение курса как в покупке, так и в продаже.

"Валютный рынок будет находиться под защитой регулятора, который будет внимательно отслеживать основные тренды и при необходимости утихомирит избыточный спрос через механизм валютных интервенций. НБУ и дальше будет пытаться унимать спрос на валюту и, соответственно, рост курса – ведь курс напрямую влияет на уровень инфляции", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в начале 2025 года в Украине ожидается рост курса доллара – однако некритический. В банковском секторе прогнозируют, что за I квартал (январь-март) валюта вырастет до 42-42,8 грн/доллар.

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