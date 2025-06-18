Прогноз по доллару сбывается: что сделали с курсом в украинских банках
В украинских банках заметно подорожал наличный доллар. В полдень 18 июня они определили его курс в средние 41,25/41,85 грн (покупка/продажа), что на 2 коп. выше в покупке и на 10 коп. в продаже, чем днем ранее. Тем не менее стоимость валюты в банках находится в ранее прогнозируемых пределах.
В целом крупные учреждения продают валюту по 41,69- 41,9 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,72 грн;
- Райффайзен Банк – 41,69 грн;
- ПУМБ – 41,9 грн;
- Сенс Банк – 41,85 грн;
- Универсал Банк – 41,75 грн;
- Укрсиббанк – 41,85 грн;
- Таскомбанк – 41,9 грн;
- абанк – 41,9 грн;
- Прокредит Банк – 41,75 грн.
Покупают они ее по 40,75-41,4 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,12 грн;
- Райффайзен Банк – 41,4 грн;
- ПУМБ – 41,3 грн;
- Сенс Банк – 41,35 грн;
- Универсал Банк – 40,75 грн;
- Укрсиббанк – 41,25 грн;
- Таскомбанк – 41,2 грн;
- абанк – 41,2 грн;
- Прокредит Банк – 41,2 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
В целом, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, на этой неделе курс наличного доллара в банках ожидался в пределах от 41,05 до 41,9 грн. Что соответствует текущему положению дел.
Переписали курс доллара и в обменниках. Там его установили на среднем уровне 40,93/41,6 грн (покупка/продажа). Это:
- сразу на 17 коп. ниже в покупке;
- на 2 коп. в продаже.
В обменниках курс доллара ожидался в пределах от 41,1 до 41,8 грн. И не исключено, что к концу недели стоимость валюты в покупке "зайдет" в прогнозируемую рамку – ведь в продаже она уже находится в ней.
В какой валюте лучше держать деньги
В целом, по словам Козырева, украинцы теряют интерес к доллару – а вот к евро тот растет. Тем не менее аналитик считает, что делать ставку только на евро и его постоянное укрепление по отношению к другим ведущим мировым валютам все же не стоит.
Он отметил: несмотря на то, что "свежая финансовая статистика" зафиксировала повышение интереса украинцев к евро, инвестировать все средства именно в эту валюту рискованно. Причин же, по его словам, несколько. В частности:
- Экономика Евросоюза "все же остается на грани рецессии и стагнации".
- Усиливается экономическое неравенство между членами Евросоюза.
- "Локомотивы" экономики Европы – Германия и Франция – не могут вытягивать показатели всего блока.
- Сохраняется серьезная зависимость ЕС от цен на энергоносители.
- В условиях жесткой конкуренции за рынки сбыта на фоне сегментации мировых рынков сильное укрепление евро к доллару и другим основным мировым валютам "не устроит ни сам ЕЦБ, ни европейских производителей" – поскольку это снижает конкурентоспособность европейских товаров.
В целом, отметил Козырев, валютные вложения стоит диверсифицировать в разные активы. Так:
- 50% средств он советует вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью.
В частности, депозиты, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), облигации известнейших украинских эмитентов.
- Остальное – в доллар, евро и швейцарский франк.
По словам Козырева, оптимальной пропорцией станет: до 50% вложить в доллар, до 40% – в евро, до 10% – в швейцарский франк.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.
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