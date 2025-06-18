Прогноз по доллару сбывается: что сделали с курсом в украинских банках

В украинских банках заметно подорожал наличный доллар. В полдень 18 июня они определили его курс в средние 41,25/41,85 грн (покупка/продажа), что на 2 коп. выше в покупке и на 10 коп. в продаже, чем днем ранее. Тем не менее стоимость валюты в банках находится в ранее прогнозируемых пределах.

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В целом крупные учреждения продают валюту по 41,69- 41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,72 грн;

Райффайзен Банк – 41,69 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Сенс Банк – 41,85 грн;

Универсал Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Таскомбанк – 41,9 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,75 грн.

Покупают они ее по 40,75-41,4 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,12 грн;

Райффайзен Банк – 41,4 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Сенс Банк – 41,35 грн;

Универсал Банк – 40,75 грн;

Укрсиббанк – 41,25 грн;

Таскомбанк – 41,2 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В целом, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, на этой неделе курс наличного доллара в банках ожидался в пределах от 41,05 до 41,9 грн. Что соответствует текущему положению дел.

Переписали курс доллара и в обменниках. Там его установили на среднем уровне 40,93/41,6 грн (покупка/продажа). Это:

сразу на 17 коп. ниже в покупке;

на 2 коп. в продаже.

В обменниках курс доллара ожидался в пределах от 41,1 до 41,8 грн. И не исключено, что к концу недели стоимость валюты в покупке "зайдет" в прогнозируемую рамку – ведь в продаже она уже находится в ней.

В какой валюте лучше держать деньги

В целом, по словам Козырева, украинцы теряют интерес к доллару – а вот к евро тот растет. Тем не менее аналитик считает, что делать ставку только на евро и его постоянное укрепление по отношению к другим ведущим мировым валютам все же не стоит.

Он отметил: несмотря на то, что "свежая финансовая статистика" зафиксировала повышение интереса украинцев к евро, инвестировать все средства именно в эту валюту рискованно. Причин же, по его словам, несколько. В частности:

Экономика Евросоюза "все же остается на грани рецессии и стагнации".

Усиливается экономическое неравенство между членами Евросоюза.

"Локомотивы" экономики Европы – Германия и Франция – не могут вытягивать показатели всего блока.

Сохраняется серьезная зависимость ЕС от цен на энергоносители.

В условиях жесткой конкуренции за рынки сбыта на фоне сегментации мировых рынков сильное укрепление евро к доллару и другим основным мировым валютам "не устроит ни сам ЕЦБ, ни европейских производителей" – поскольку это снижает конкурентоспособность европейских товаров.

В целом, отметил Козырев, валютные вложения стоит диверсифицировать в разные активы. Так:

50% средств он советует вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью.

В частности, депозиты, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), облигации известнейших украинских эмитентов.

Остальное – в доллар, евро и швейцарский франк.

По словам Козырева, оптимальной пропорцией станет: до 50% вложить в доллар, до 40% – в евро, до 10% – в швейцарский франк.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

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