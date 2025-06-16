Украинские банки готовятся существенно менять курс доллара: чего ожидать в ближайшие дни

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (20 июня) он будет находиться в пределах от 41,05 до 41,9 грн. Вечером же 16 июня банки покупают валюту по 41,2 грн, а продают по 41,7 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

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В обменниках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 41,1 до 41,8 грн. Вечером 16 июня же там определили стоимость доллара в средние 40,98/41,51 грн (покупка/продажа).

"На наличном рынке большинство обменников финкомпаний и банков проработают эту неделю со спредом (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек. Оптовые обменники продолжат работать все дни этой недели со спредом в пределах 15-20 копеек", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркивается, текущая неделя на валютном рынке Украины "пройдет очень напряженно". Ведь образовалось "слишком много факторов", которые будут качать ситуацию.

Одним из них, по словам Козырева, является нервозность в настроении инвесторов по всему миру из-за геополитической и военной обстановки. В связи, связанной с:

Конфликтом между Израилем и Ираном.

Усилившемся давлении России в войне с Украиной.

"Проблема в том, что такие риски невозможно полностью просчитать, что заставляет всех игроков закладывать их на максимальном уровне. Как следствие, взлеты цен на нефть на опасениях расширения ближневосточного конфликта, а также громкие заявления политиков во всем мире, что еще больше нервничает инвесторов", – объяснил Козырев.

Еще один фактор – назначенное на 18 июня заседание Федрезерва США (аналог госбанка). По словам аналитика, оно будет знаковым – поскольку к настоящему времени на рынке "наложилось много важных факторов для инвесторов".

"Если ситуация начнет складываться не так, как ожидает рынок, это выльется в серьезные скачки пары евро/доллар. ... Для Федрезерва наступает момент истины. Основной вопрос – начинать ли новый цикл смягчения монетарной политики, что необходимо для оживления американской экономики, или снова его отложить, что увеличит диспропорции в процентных ставках США и Европы", – рассказал Козырев.

Влиять на ситуацию будут и чисто украинские факторы. В частности:

На этой неделе пройдет основная часть платежей бизнеса по расчетам с бюджетом.

Как объяснил Козырев, это обычно положительный фактор для гривни. Ведь он стимулирует экспортеров к более активной распродаже валютной выручки на фоне меньшей возможности у импортеров по покупке валюты.

Негативная информация о подготовке к следующему отопительному сезону.

"В настоящее время хранилища газа заполнены значительно меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. ... Газовые компании будут покупать под закупку топлива валюту, что также будет оказывать давление на курс и повлияет на объемы золотовалютных резервов", – рассказал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы теряют интерес к доллару – а вот к евро тот растет. Тем не менее в финансовых кругах считают, что делать ставку только на евро и его постоянное укрепление по отношению к другим ведущим мировым валютам все же не стоит. А потому там советуют в ближайшее время денежную часть сбережений держать в разных валютах – в частности, в гривне, долларе и евро.

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