Прогноз по доллару сбывается: что сделали с курсом в украинских банках

Украинские банки повысили курс наличного доллара. В полдень 28 мая они определили его в средние 41,25/41,85 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. выше в покупке и на 7 коп. в продаже, чем днем ранее. Тем не менее, курс американской валюты в банках находится в ранее прогнозируемых рамках.

Видео дня

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,7-42 грн. Так:

ПриватБанк – 41,85 грн;

Райффайзен Банк – 41,72 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Универсал Банк – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,85 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Таскомбанк – 41,7 грн;

абанк – 42 грн;

Прокредит Банк – 41,9 грн.

Покупают же они ее по 40,8-41,48 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,25 грн;

Райффайзен Банк – 41,48 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Універсал Банк – 40,8 грн;

Сенс Банк – 41,4 грн;

Укрсиббанк – 41,25 грн;

Таскомбанк – 41,3 грн;

абанк – 41,3 грн;

Прокредит Банк – 41,35 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс американской валюты и в обменниках. Там его определили в средние 41,13/41,54 грн (покупка/продажа). Это:

на 3 коп. выше в покупке;

но на 4 коп. ниже в продаже, чем днем ранее;

также находится в ранее прогнозируемых рамках.

К какому курсу готовиться

В то же время, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, в ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (30 мая) он будет находиться в пределах от 41,1 до 41,9 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

В обменниках ожидаются такие же процессы. По словам аналитика, курс в них будет находиться в пределах от 41,15 до 41,8 грн.

В целом, отметил Козырев, на текущую ситуацию на валютном рынке будут влиять разные факторы. Среди них:

Развитие событий вокруг торговой войны между США и Китаем.

"Пока видим негативные тенденции уменьшения деловой активности некоторых наших экспортеров, специализирующихся на поставках товаров (прежде всего агросектора) в азиатские страны и части африканских стран из-за подорожавшей логистики. Это плохо для гривни и объемов валютного межбанка", – говорится в сообщении.

Угроза упразднения торгового безвиза для Украины Евросоюзом.

Дело в том, объяснил аналитик, что возвращение пошлин может привести к потерям для украинского экспорта в 2,9-3,6 млрд евро ежегодно. Что начнет "сильно давить на курс гривни в будущем".

"На фоне сохранения высокого уровня спроса на валюту со стороны импортеров это заставит Нацбанк еще активнее тратить ЗВР страны (золотовалютные резервы. – Ред.) на поддержку курса гривни на межбанке", – считает Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!