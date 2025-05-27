Украинцам рассказали, к какому курсу готовиться: что будет с долларом в ближайшие дни

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (30 мая) он будет находиться в пределах от 41,1 до 41,9 грн. Вечером же 27 мая банки покупают валюту по 41,3 грн, а продают по 41,79 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

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В обменниках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, ожидаются такие же процессы. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 41,15 до 41,8 грн. Вечером 27 мая там определили стоимость доллара в средние 41,16/41,54 грн (покупка/продажа).

В целом же, отметил Козырев, на текущую ситуацию на ватном рынке будут влиять разные факторы. Среди них:

Развитие событий вокруг торговой войны между США и Китаем.

"Пока видим негативные тенденции уменьшения деловой активности некоторых наших экспортеров, специализирующихся на поставках товаров (прежде всего агросектора) в азиатские страны и части африканских стран из-за подорожавшей логистики. Это плохо для гривни и объемов валютного межбанка", – говорится в сообщении.

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Дело в том, объяснил аналитик, что возвращение пошлин может привести к потерям для украинского экспорта в 2,9-3,6 млрд евро ежегодно. Что начнет "сильно давить на курс гривны в будущем".

"На фоне сохранения высокого уровня спроса на валюту со стороны импортеров, это заставит Нацбанк еще активнее тратить ЗВР страны (золотовалютные резервы. – Ред.) на поддержку курса гривни на межбанке", – считает Козырев.

Приближение конца отчетного периода.

Это, отмечается, увеличит объемы операций клиентов и банков на межбанке в период с 28 по 30 мая.

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"Это всегда негативно влияет на настроения всех участников валютного рынка, особенно в его наличном сегменте", – рассказал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности, долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. А потому на такие учреждения стоит жаловаться регулятору – для проведения им соответствующей проверки.

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