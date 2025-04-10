Прогноз по доллару сбывается: что сделали с курсом в украинских банках

В украинских банках ощутимо вырос курс наличного доллара. В полдень 10 апреля они выставили его на среднем уровне 41/41,6 грн (покупка/продажа), что на 20 коп. выше в покупке и на 15 коп. в продаже, чем днем ранее. Тем не менее, курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.

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В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,45-41,65 грн. Так:

ПриватБанк – 41,45 грн;

Райффайзен Банк – 41,45 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Універсал Банк – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,65 грн;

Укрсиббанк – 41,59 грн;

Таскомбанк – 41,65 грн;

абанк – 41,6 грн;

Прокредит Банк – 41,58 грн.

Покупают же они ее по 40,85-41,15 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,85 грн;

Райффайзен Банк – 41 грн;

ПУМБ – 41 грн;

Універсал Банк – 40,5 грн;

Сенс Банк – 41,15 грн;

Укрсиббанк – 41 грн;

Таскомбанк – 41,08 грн;

абанк – 41 грн;

Прокредит Банк – 41 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Обменники также изменили курс доллара – однако там он тоже находится в прогнозных рамках. В полдень 10 апреля они определили его в средние 40,78/41,35 грн (покупка/продажа). Это:

на 7 коп. ниже в покупке;

на 9 коп. выше в продаже.

Каким будет курс доллара в Украине в ближайшие дни

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что до конца текущей рабочей недели (11 апреля) курс доллара в украинских банках будет находиться в пределах от 40,7 до 41,7 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

Такие же процессы, по его словам, ожидаются в обменниках. Стоимость валюты в них будет находиться в пределах от 40,75 до 41,6 грн.

В целом же, рассказал Козырев, несмотря на то, что банки и их клиенты уже подвели первые итоги марта в частности и І квартала 2025 года (январь-март) в целом, глобальная война пошлин путает все планы компаний по всему миру и серьезно влияет на украинскую экономику. А следовательно, и на курс.

"Прежде всего, для Украины серьезно возрастут дополнительные расходы на логистику по всем поступающим из-за рубежа товарам. ... Параллельно тарифные войны и "закрытие" с помощью них многими странами своих рынков ударят по и так небольшому украинскому экспорту, а также отвлекут наших европейских партнеров от участия в финансировании многих проектов в нашей стране", – считает аналитик.

Тем не менее, признал аналитик, текущая относительная стабильность курса замедляет рост объемов покупок валюты гражданами. Что делает гривневые вклады более привлекательными для населения.

"На счетах физлиц в банках, учитывая "ФОПов", размещено более 1,3 трлн грн в эквиваленте. Эти "горячие" деньги в банковской системе пока не оказывают дополнительного давления на курс, что очень важно в эпоху военной нестабильности и постоянно меняющихся мировых вызовов. Особенно при обострении всех мировых противоречий и торговых войн", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же руководителя аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Диляры Мустафаевой, ввод президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из всех стран мира как минимум на уровне 10%, а для ряда государств и в разы выше, не приведет к резким изменениям курса доллара в Украине. Ведь США не являются значительным импортером Украины. А ключевым фактором, влияющим на обменный курс в стране (в частности, доллара), является состояние ее экономики.

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