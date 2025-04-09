Украинцам рассказали, к какому курсу доллара готовиться: чего ожидать от банков

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (11 апреля) он будет находиться в пределах от 40,7 до 41,7 грн. Вечером же 9 апреля банки покупают валюту по 40,9 грн, а продают по 41,5 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

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В обменниках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, будет происходить противоположный процесс. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 40,75 до 41,6 грн. Вечером же 9 апреля там определили курс в средние 40,73/41,38 грн (покупка/продажа).

"Большинство обменников и банков из-за повышенных курсовых рисков расширят спред по доллару (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 30 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 20-25 копеек", – говорится в сообщении.

В целом же, рассказал Козырев, несмотря на то, что банки и их клиенты уже подвели первые итоги марта в частности и І квартала 2025 года (январь-март) в целом, глобальная война пошлин путает все планы компаний по всему миру и серьезно влияет на украинскую экономику. А следовательно, и на курс.

"Прежде всего, для Украины серьезно возрастут дополнительные расходы на логистику по всем поступающим из-за рубежа товарам. ... Параллельно тарифные войны и "закрытие" с помощью них многими странами своих рынков ударят по и так небольшому украинскому экспорту, а также отвлекут наших европейских партнеров от участия в финансировании многих проектов в нашей стране", – считает аналитик.

Также, отмечает он, растущие курсовые риски в условиях "постоянного Трамп-цунами" бросают серьезный вызов и Нацбанку. При чем:

как в части "назревшей оптимизации структуры украинского ЗВР, пока полностью ориентированного на доллар";

так и в части денежно-кредитной политики в целом – в т.ч. для борьбы с растущей внутренней инфляцией, "в которой курсовой фактор играет не последнюю роль".

"Кроме того, следует учитывать, что основная часть ценных бумаг в наших резервах – это американские казначейские обязательства. Котировки и доходность которых будут сейчас серьезно меняться", – прогнозиоует Козырев.

В общем, констатирует он, в ходе торговых войн доллар может сдавать свои позиции на мировом рынке. И поскольку украинский бюджет, привязанный к расчетному курсу 45 грн/доллар на конец 2025 года, "а наши ЗВР начнут получать негативную переоценку, что сократит прибыль НБУ", это не является позитивом для Украины.

Тем не менее, признал аналитик, текущая относительная стабильность курса замедляет рост объемов покупок валюты гражданами. Что делает гривневые вклады более привлекательными для населения.

"На счетах физлиц в банках, учитывая "ФОПов", размещено более 1,3 трлн грн в эквиваленте. Эти "горячие" деньги в банковской системе пока не оказывают дополнительного давления на курс, что очень важно в эпоху военной нестабильности и постоянно меняющихся мировых вызовов. Особенно при обострении всех мировых противоречий и торговых войн", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же руководителя аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Диляры Мустафаевой, ввод президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из всех стран мира как минимум на уровне 10%, а для ряда государств и в разы выше, не приведет к резким изменениям курса доллара в Украине. Ведь США не являются значительным импортером Украины. А ключевым фактором, влияющим на обменный курс в стране (в частности, доллара), является состояние ее экономики.

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