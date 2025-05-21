Прогноз по доллару сбывается: что сделали с курсом в банках Украины

В украинских банках изменили курс наличного доллара. В полдень 21 мая они определили его в средние 41,2/41,8 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже в покупке, чем днем ранее. Тем не менее курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.

Видео дня

В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,55-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,6 грн;

Райффайзен Банк – 41,55 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Универсал Банк – 41,65 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,8 грн;

Таскомбанк – 41,7 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,75 грн.

Покупают же они ее по 40,65-41,35 грн. В частности:

ПриватБанк – 41 грн;

Райффайзен Банк – 41,35 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Универсал Банк – 40,65 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,1 грн;

Таскомбанк – 41,15 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Обновили курс доллара и в обменниках. Там его установили на среднем уровне 40,92/41,57 грн (покупка/продажа). Это на 4 коп. ниже как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

Что будет с долларом в ближайшие дни

В то же время, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, до конца текущей рабочей недели (23 мая) курс доллара в банках будет находиться в пределах от 41,05 до 41,9 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

В обменниках же доллар может вырасти как в покупке, так и в продаже. По словам Козырева, курс в них будет находиться в пределах от 41,2 до 41,85 грн.

В целом же, отметил Козырев, на текущую ситуацию на ватном рынке будут влиять разные факторы. Среди них:

Период расчетов клиентов с бюджетом по налогам и сборам.

"Нехватка гривневых ресурсов у экспортеров приведет к росту предложения ими валютной выручки на межбанке, а у импортеров – к снижению возможностей по покупке валюты на торгах. В результате дефицит гривни подстрахует курс нацвалюты", – объяснил аналитик.

Выходной в США 26 мая в связи с День поминовения.

Как рассказал Козырев, в этот день американские банки не будут работать. Соответственно, украинский межбанк будет осуществлять операции по доллару на условиях оплаты на следующий день, "чего не любят ни украинские клиенты, ни сами банки".

"Поэтому все постараются закрыть максимальное количество своих соглашений по доллару в четверг-пятницу, или сразу перенести их уже на следующий вторник, 27 мая. В результате статистика торгов в эти два дня будет больше обычной, а пятничный эффект снижения активности клиентов перед выходными на этот раз в полной мере не сработает", – считает Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается ощутимый рост официального курса доллара. Согласно плану правительства, на конец 2025 году он может составить 43,7 грн, а к концу 2028-го – 45,8 грн. На 21 мая же Нацбанк обновил официальный курс до 41,49 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!