Прогноз по доллару сбывается: что происходит с курсом валюты в Украине

Ситуация на наличном валютном рынке Украины стабильная – как и прогнозировали ранее банкиры. Утром 14 августа банки выставили стоимость доллара на уровне 37/37,65 грн (покупка/продажа). Что полностью соответствует курсу предыдущего дня.

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Среди больших учреждений самый высокий курс в продаже выставил Креди Агриколь Банк – 38 грн. А также Укрэксимбанк – 37,9 грн, и Ощадбанк – 37,85 грн.

Самый низкий – ПриватБанк, 37,4 грн. А также OTP Bank и Универсал Банк – 37,45 грн.

Покупает американскую валюту дороже всего Укрэксимбанк – 37,1 грн. А также Креди Агриколь Банк и Укрсиббанк – по 37 грн.

Дешевле всего – Универсал Банк, 36,25 грн. А кроме того, OTP Bank – 36,5 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке доллар оценили в 37,41/37,52 грн (покупка/продажа). Это:

на 1 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 2 коп. – в продаже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Последние недели затишья

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, на неделе 14-20 августа наличный доллар в Украине "штормить" не будет. Ожидается, что его стоимость составит 37-37,5 грн с колебаниями в 15-25 коп. А вот осенью, возможно, произойдут изменения, которые могут оказать немалое влияние на курс.

Он объяснил: в сентябре – начале октября "вполне возможно существенное событие на рынке – возврат к единому курсу валют". Поэтому август может стать последним месяцем курсового затишья.

"Грубо говоря, август станет "подготовительным" месяцем для дальнейшей реализации стратегии НБУ по либерализации валютного рынка. В настоящее время речь идет о возвращении к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. В то же время рынок готовится к сентябрьским изменениям, которые могут существенно повлиять на курс валют", – сказал банкир.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: в НБУ же заявили, что намерены отменить фиксацию курса. Однако только при выполнении ряда условий.

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