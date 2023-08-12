В НБУ рассказали, когда "отпустят" курс доллара в Украине

В Украине курс доллара могут "отпустить" (то есть отменить фиксированную стоимость валюты), однако это произойдет после стабилизации ситуации. При этом в НБУ предполагают, что после отмены фиксированного курса валюта может как подешеветь, так и подорожать.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Национального банка. "НБУ перейдет к более гибкому курсу, когда будут сформированы надлежащие предпосылки. При таком режиме рыночный курс сможет как ослабляться, так и укрепляться, реагируя на изменение ситуации на валютном рынке, а именно баланс спроса и предложения", – говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что будут на первых этапах перехода сохранять активное присутствие на рынке, чтобы компенсировать дефицит иностранной валюты и ограничить курсовые колебания. Напомним, Национальный банк готовится отменить фиксированный курс доллара и перейти к гибкому обменному курсу.

Что будет с официальным курсом

В НБУ рассказали OBOZREVATEL, что, вероятно, не будут менять официальный курс доллара в 36,6 грн до конца 2023 года. Что вселяет оптимизм касаемо ситуации на рынке, ведь ранее там прогнозировали, что к окончанию 2023-го официальный курс придется повышать до 38,2 грн.

Отсрочат же и ограничат ослабление курса гривни несколько факторов. В частности:

меры по повышению привлекательности нацвалюты;

существенная международная финансовая поддержка.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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