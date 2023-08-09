Последний месяц затишья: банкир рассказал, что может произойти с курсом доллара осенью

В ближайшие дни в Украине не ожидается резкого изменения наличного курса доллара. По прогнозам, по крайней мере, до 13 числа американская валюта будет стоить 37-37,5 грн. А вот осенью, возможно, произойдут изменения, которые могут оказать немалое влияние на курс валют.

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Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в сентябре – начале октября "вполне возможно существенное событие на рынке – возврат к единому курсу валют". Поэтому август может стать последним месяцем курсового затишья.

"Грубо говоря, август станет "подготовительным" месяцем для дальнейшей реализации стратегии НБУ по либерализации валютного рынка. В настоящее время речь идет о возвращении к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. В то же время рынок готовится к сентябрьским изменениям, которые могут существенно повлиять на курс валют", – сказал банкир.

Что будет с официальным курсом

В самом же НБУ рассказали OBOZREVATEL, что, вероятно, не будут менять официальный курс доллара в 36,6 грн до конца 2023 года. Что вселяет оптимизм касаемо ситуации на рынке, ведь ранее там прогнозировали, что к окончанию 2023-го официальный курс придется повышать до 38,2 грн.

Отсрочат же и ограничат ослабление курса гривни несколько факторов. В частности:

меры по повышению привлекательности нацвалюты;

существенная международная финансовая поддержка.

Какой курс сегодня

Утром 9 августа, стоимость американской валюты в среднем составляла 37/37,5 грн (покупка/продажа). Дешевле всего среди крупнейших банков наличные доллары продавал государственный ПриватБанк (по 37,3 грн). Дороже всего купить американскую валюту предлагали в "Креди Агриколь" (37,9 грн).

Покупал наличные доллары по самой низкой цене Универсал Банк (36,25 грн). А выгоднее всего продавать американскую валюту сегодня было в Укрэксимбанке и ПУМБ (по 37 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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