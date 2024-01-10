"Продвигаются со скоростью улитки": ЕС не спешит с конфискацией денег РФ для Украины – FT

В то время, как "Большая семерка" (G7) обсуждает использование $285 млрд замороженных российских активов на благо Украины, Европейский Союз (ЕС) не спешит с их конфискацией. При том, что в ЕС арестованы около $230 млрд, европейские страны делают небольшие шаги по использованию лишь 15 млрд евро – и то не за счет изъятия.

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Об этом пишет Financial Times (FT). "Усилия ЕС по использованию замороженных активов России продвигаются со скоростью улитки", – отмечает издание.

Так, вместо изъятия самих российский активов ЕС работает над конфискацией только чрезвычайных прибылей, которые финансовые учреждения получают, удерживая российские государственные средства. Предполагается, что сумма таких прибылей достигнет 15 млрд евро и будет передана в помощь Украине через специальный фонд.

Предложение обсуждалось 10 января на встрече стан-членов ЕС. По данным FT, наибольшие "держатели" российских активов – Германия, Франция и Бельгия – придерживаются максимально осторожной позиции.

В целом из-за войны в Украине было заморожено около 260 млрд евро ($285 млрд) активов Центрального банка РФ в странах G7, ЕС и Австралии. 210 миллиардов евро ($230 млрд) резервов России находятся в ЕС, из которых 191 млрд евро в Бельгии, 19 млрд евро во Франции. Еще 7,8 млрд евро находятся в Швейцарии, не являющейся членом ЕС.

"Бельгия только что приняла на себя шестимесячное председательство в Европейском совете и возглавляет переговоры. Некоторые чиновники, однако, опасаются, что страна, в которой застрял 191 млрд российских евро, может оказаться не лучшим посредником", – отмечает издание.

"Бельгия пообещала продолжить работу, но чувствуется, что они не горят желанием этого делать", - сказал один из дипломатов ЕС. В то вже время, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заверил: страна не будет ветировать использование активов, если другие страны на него согласятся.

Ситуация, впрочем, усугубляется опасениями Центрального банка ЕС. Регулятор считает, что использование прибылей от российских активов в качестве помощи Украине "может дестабилизировать финансовую систему". Конфискацию таких активов там считают еще более рискованной.

"Тем не менее, пока европейские страны борются с техническими деталями вокруг прибылей, именно конфискацию обсуждает G7 под руководством США", – отмечает издание. Соответствующий план "Большая семерка" может представить в конце февраля, ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщают источники.

Как писал OBOZ.UA, ЕС в 12-м пакете санкций против России впервые ввел механизм конфискации частных замороженных активов РФ, но не ради Украины. Речь идет о финансах подсанкционных юридических и физических лиц. Вырученные средства планируется направлять европейским компаниям, у которых Кремль отобрал собственность в РФ.

При этом федеральная прокуратура Германии подала иск о конфискации более 720 млн евро российских средств. Их собираются перечислить в госбюджет страны. Это первый такой случай в Германии – до этого активы подсанкционных лиц и компаний только замораживались.

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