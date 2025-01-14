Приватизиция принесла Украине рекордные поступления: какие самые дорогие активы были реализованы

В 2024 году поступления от приватизации в украинский бюджет достигли рекордной отметки в 11,1 млрд грн, что стало возможным благодаря продаже больших активов, открытости аукционов и высокой конкуренции среди участников. Самыми дорогими объектами стали отели "Козацкий" и "Украина", а также АО "Объединенная горно-химическая компания", которые обеспечили большую часть доходов.

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Об этом сообщил Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ). Из этих средств 9,9 млрд грн – это непосредственно цена продажи государственных активов, а еще 1,2 млрд грн составили поступления от налога на добавленную стоимость (НДС).

В среднем на один объект государственной или коммунальной собственности претендовало более 3 участников аукционов. А в ходе торгов выставляемые на продажу активы дорожали в 1,5 раза.

Этот результат стал самым большим за последние десять лет и превысил суммарные поступления за 2015-2021 годы. В целом, начиная с февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война, Украина получила от приватизации 14,7 млрд грн, что на 10% больше, чем суммарный показатель за предыдущие семь лет.

С 2015 по 2024 год государственный бюджет получил более 26,6 млрд грн от продажи государственных активов. До полномасштабного вторжения наиболее успешным был 2021 год, когда приватизационные поступления были существенно увеличены благодаря открытости аукционов в системе Prozorro. Продажи и возобновлению доверия бизнеса к процессу.

В 2022 году из-за начала войны торги были приостановлены к сентябрю, что значительно снизило поступление. Однако уже в 2024 году Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) смог установить новый рекорд, превзойдя показатели 2021 года почти вдвое.

"В государственном бюджете на 2025 год поступления от приватизации запланированы на уровне 3,2 млрд грн. Однако убежден – при последовательности в реализации политики выхода государства из владения нестратегическими активами этот показатель можно превысить в разы ", - прокомментировал глава парламентского комитета по вопросам финансов , налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа")

Самые дорогие активы приватизации в 2024 году

самый дорогой лот малой приватизации – отель " Козацкий" в центре Киева. Он был приобретен за 400 млн грн , что равняется суммарному результату приватизации за 2015-2016 годы;

– отель " в центре Киева. Он был приобретен за , что равняется суммарному результату приватизации за крупная приватизация принесла основную часть доходов, а именно 6,45 млрд грн , которые обеспечили всего два объекта:

принесла основную часть доходов, а именно , которые обеспечили всего два объекта: гостиница "Украина" в Киеве;

в Киеве; АО "Объединенная горнохимическая компания" (ОГХК).

Отдельно стоит отметить, что в 2024 году ФГИ начал продавать на аукционах госактивы, которые имели нулевую или отсутствующую балансовую стоимость, с начальной ценой 1 грн. Несмотря на это, благодаря высокой конкуренции средняя цена одного лота выросла до 450 тыс. грн. В отдельных случаях на аукционах принимали участие до 8 участников, что свидетельствует о росте интереса бизнеса к приватизационным активам.

Что изменилось в подходах к приватизации

открытость аукционов: благодаря прозрачной процедуре торгов потенциальные инвесторы получили доступ к информации об объектах приватизации, что повысило уровень доверия к процессу;

благодаря прозрачной процедуре торгов потенциальные инвесторы получили доступ к информации об объектах приватизации, что повысило уровень доверия к процессу; разнообразие лотов: на аукционы выставлялись как большие объекты, представлявшие значительный интерес для крупных инвесторов, так и небольшие единые имущественные комплексы, доступные малому и среднему бизнесу.

на аукционы выставлялись как большие объекты, представлявшие значительный интерес для крупных инвесторов, так и небольшие единые имущественные комплексы, доступные малому и среднему бизнесу. Высокий спрос и конкуренция. Среднее количество предложений на торгах в 2024 году составило 5,3 участника на аукцион, что способствовало росту цен и увеличению доходов от приватизации.

"Приватизация позволяет передавать в управление бизнеса активы, потерявшие свою ценность из-за отсутствия инвестиций и модернизации. Благодаря прозрачным процедурам каждый может найти варианты для инвестирования, что повышает спрос на государственное имущество и стимулирует конкуренцию на аукционах", – отметила и.о. председателя ФГИУ Иванна Смачило.

ВВ 2025 году, по ее словам, планируется продолжение активной приватизации с акцентом на выставление новых крупных объектов, которые могут заинтересовать как украинских, так и международных инвесторов. Также государство намерено усилить инвестиционную привлекательность объектов из-за снижения регуляторных барьеров и внедрения дополнительных стимулов для бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине впервые в рамках "большой приватизации" продали имущество, конфискованное у подсанкционного лица. Речь идет о 100% уставного фонда ООО "Аэрок", ранее принадлежавшем путинскому олигарху Андрею Молчанову. Предприятие занимается изготовлением бетонных и газобетонных изделий.

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