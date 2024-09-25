Прибыли России от нефти рекордно упали: почему Кремль теряет деньги на "черном золоте"

Россия стремительно теряет прибыль от торговли своим основным экспортируемым ресурсом – нефтью. На прошлой неделе объемы поставок российской нефти упали до самого низкого уровня с июля, а доход от этой категории товаров – до минимума почти с начала года.

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Как сообщает агентство Bloomberg, по состоянию на 22 сентября средний показатель объемов экспорта нефти за 4 недели снизился до 3,1 миллиона баррелей в сутки. Это на 115 тысяч баррелей меньше, чем за предыдущий период.

При этом показатель еженедельных объемов экспорта сократился примерно на 390 тысяч. Аналитики связывают это с четырехдневным перерывом в работе экспортного терминала "Козьмино" на Тихоокеанском побережье России по причине технического обслуживания порта или трубопровода, который его обеспечивает.

Валовой доход снизился до минимального уровня с конца января как на еженедельной, так и на четырехнедельной основе, поскольку уменьшение объемов перевесило первое за три недели повышение цены на основную нефть России марки Urals. Благодаря повышению на $3 за баррель стоимость марки превысила отметку в $60 – это порог, установленный странами G7 в качестве санкций против Москвы из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме того, США усиливают давление на Кремль из-за недавнего снижения цен на нефть. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США обратилось к по меньшей мере одной страховой компании с просьбой предоставить информацию о 14 компаниях, которых подозревают в нарушении санкций на российскую нефть.

Показатель среднего уровень переработки нефти в России с 12 по 18 сентября снизился до 5,28 миллиона баррелей в день, что является самым низким еженедельным показателем с конца июня, поскольку российские нефтеперерабатывающие заводы начали сезонное техническое обслуживание.

Вопреки этому за первые 8 месяцев 2024 года профицит текущих операций российского бюджета составил $40,5 млрд против $29 млрд в прошлом году, сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Этого стало возможным благодаря переориентации продаж нефти на Китай и Индию и использованию теневого флота танкеров. В связи с этим аналитики прогнозируют, что нефтегазовые доходы российского бюджета в I половине 2024 года должны составить по году 11 трлн рублей, что полностью покрывает расходы на войну за этот период.

Также OBOZ.UA сообщал, что с конца апреля минимум 17 грузов с нефтью и нефтепродуктами вышли из российских портов на судах, попавших под санкции США, Великобритании или Европейского Союза. Большинство из них перевозилось на судах, которые на момент их назначения принадлежали российскому танкерному гиганту "Совкомфлот".

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