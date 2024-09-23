Россия, несмотря на санкции международных партнеров Украины, планирует получить в 2024 году 35,1 трлн руб. (почти $377 млрд) доходов госбюджета, а нефтегазовые доходы агрессора более чем вдвое перекрывают военные расходы Кремля. Это свидетельствует о том, что санкций недостаточно, а хоронить российскую экономику преждевременно.

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Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "Несколько интересных, но печальных цифр об экономике РФ. Специально для псевдоэкспертов, которые по несколько раз в день хоронят экономику России", – отметил он и привел такие подсчеты:

плановый размер доходов бюджета РФ в 2024 году – почти $377 млрд в эквиваленте;

профицит счета текущих операци й за первые 8 месяцев 2024 года составил $40,5 млрд против $29 млрд в прошлом году (благодаря переориентации продаж нефти на Китай и Индию и использованию теневого флота танкеров);

й за первые 8 месяцев 2024 года составил $40,5 млрд против $29 млрд в прошлом году (благодаря переориентации продаж нефти на Китай и Индию и использованию теневого флота танкеров); внешнеторговый профицит по товарам за 8 месяцев составил $86,4 млрд против $74,7 млрд в прошлом году;

по товарам за 8 месяцев составил $86,4 млрд против $74,7 млрд в прошлом году; по расчетам немецких экспертов, РФ в I половине 2024 года на военные расходы было направлено 5,3 трлн руб., или $57 млрд (на 36% больше прошлого). Но одни только нефтегазовые доходы российского бюджета должны составить по году 11 трлн руб., что полностью покрывает расходы на войну.

"Проблемы в России с финансированием военных расходов начнутся, когда нефть упадет до $40 за баррель, а не $75 долларов, как она стоит сейчас. С позиций современности и существования ОПЕК такое падение в два раза, еще и на длительном горизонте, является маловероятным сценарием", – отметил Гетманцев.

При этом он напомнил, что в сравнении с этими показателями, всех налоговых поступлений в Украине все еще недостаточно для финансирования военных расходов. "Порядок цифр в бюджетном "чеке на войну" более или менее похож, а размер экономики отличается на порядок. Главное никогда не врать себе: очевидно, нынешний режим санкций, ни объем военных расходов не принуждают РФ к миру", – констатировал нардеп.

В связи с этим, как подчеркивает Гетманцев, со стороны партнеров Украины нужны намного более существенные шаги – как в части санкций против РФ, так и в части военных поставок в Украину. Также, по его словам,, необходимым являются гарантии безопасности. "Чтобы заставить РФ смотреть на продолжение своей агрессии в Украине как на бесперспективную для себя историю, по крайней мере, на определенный период времени", – резюмировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, с конца 2024 года апреля минимум 17 грузов с нефтью и нефтепродуктами вышли из российских портов на судах, попавших под санкции США, Великобритании или Европейского Союза. Большинство из них перевозилось на судах, которые на момент их назначения принадлежали российскому танкерному гиганту "Совкомфлот".

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