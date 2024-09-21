России удается обходить санкции: в Bloomberg раскрыли схемы поставки нефти

С конца апреля минимум 17 грузов с нефтью и нефтепродуктами вышли из российских портов на судах, попавших под санкции США, Великобритании или Европейского Союза. Большинство из них перевозилось на судах, которые на момент их назначения принадлежали российскому танкерному гиганту "Совкомфлот".

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Об этом пишет издание Bloomberg. Сразу после санкций подавляющее большинство танкеров, ставших мишенями, простаивали, некоторые даже на восемь месяцев.

Но грузоотправители неуклонно наращивают использование судов из черного списка после успешной доставки грузов в Китай – по крайней мере, часть своих рейсов они перевозили на танкерах, санкционированных Западом, с выключенными маяками расположения. Теперь танкеры уже не пытаются скрыть свои передвижения, грузы открыто доставляются как в Китай, так и в Индию.

"Совкомфлот", также известный как SCF, не имеет связи со вводящими санкции странами, и поэтому не подпадает под меры Великобритании, ЕС или США, заявила компания в ответ на вопрос. "Итак, SCF нельзя рассматривать как "правонарушителя" или как инструмент для подрыва санкций".

Если тенденция сохранится, это ослабит возникшие логистические ограничения. Несмотря на это, России в целом удалось обнаружить нужные ей корабли. Шесть судов, на которые нацелилось, по крайней мере, одно из США, Великобритании или ЕС, загрузили российские грузы в прошлом месяце, и эта цифра уже была уравнена в сентябре.

Еще 11 подсанкционных танкеров стоят на якоре у российского тихоокеанского порта Козьмино, семь простаивают возле Усть-Луги, еще три – в Черном море и два возле Мурманска.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом банки стран Центральной Азии начали массово отказываться от приема платежей из России. В частности, речь идет о финучреждениях Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

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