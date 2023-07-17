Прекратите голодные игры: Кулеба обратился к России из-за срыва зернового соглашения

Россия должна "прекратить голодные игры" и перестать шантажировать весь мир продовольственными вопросами. Ведь если РФ не передумает блокировать зерновое соглашение, глобальные цены на еду снова вырастут.

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Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CBS. Министр считает, что РФ "использует голод как инструмент" и призвал страну-агрессора "прекратить голодные игры".

Он уверен, что Кремль использует свои заявления о выходе из зернового соглашения именно как инструмент давления. Цель РФ – шантажировать весь мир и преследовать свои интересы, отметил Кулеба.

"Россия медленно убивала "зерновое соглашение" от одного продления к другому. Вы должны знать, что в прошлом году, когда Черноморская зерновая инициатива была внедрена мировые цены на продовольствие упали на 20%. Непродление соглашения означает, что цены по всему миру снова вырастут", – сказал он.

По словам Кулебы, Африка и Азия на себе ощутят этот рост цен. И ответственной за подорожание продовольствия в беднейших странах будет именно Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля страна-террорист Россия объявила о выходе из зерновой сделки. В результате РФ восстанавливает режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря. Также там заявили, что Совместный координационный центр в Стамбуле (Турция) будет расформирован.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что никаких двухсторонних соглашений Украина и Россия не заключали. Потому РФ срывает исключительно свои договоренности с ООН и Турцией, а договоренности Украины с ними остаются в силе. Таким образом, Украина будет добиваться от партнеров продолжения экспорта зерна в Черном море.

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