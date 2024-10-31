В Украине могут заработать новые пограничные пункты пропуска: Кулеба рассказал, когда и какие именно

На Закарпатье в ближайшие годы заработают новые пункты пропуска "Лужанка" и "Великая Паладь", а также начнется строительство "Белой Церкви" на границе с Румынией. Реконструкция "Ужгорода" и внедрение єЧерги повысят эффективность пересечения границы и поддержат бизнес.

Видео дня

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в ходе встречи с бизнесменами региона. Такие изменения инициированы для поддержки бизнеса, ускорения товарооборота и разгрузки действующих контрольно-пропускных пунктов, где сегодня накапливается значительное количество транспортных средств.

Для разгрузки единственного грузового пункта "Чоп – Захонь", действующего на границе с Венгрией, планируется открыть движение пустых грузовиков через пункт пропуска "Лужанка". Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба подчеркнул, что открытие этого маршрута значительно упростит пересечение границы для украинских компаний, нуждающихся в оперативном доступе к европейскому рынку, в частности в сфере грузовых перевозок.

Еще одним значительным нововведением на Закарпатье станет пункт пропуска "Великая Паладь", предназначенный для пассажирского транспорта. Планируется, что этот пункт откроется уже в 2024 году, работая на временной инфраструктуре. Открытие "Великой Палади" предполагает увеличение мобильности между Украиной и Венгрией, что будет способствовать развитию туризма и экономики региона.

Еще одним стратегическим пунктом пропуска, строительство которого должно начаться в 2025 году, станет "Белая Церковь" на украинско-румынской границе. Для запуска этого проекта уже почти завершено строительство моста через реку Тиса, которое ведет румынская сторона при поддержке ЕС. После запуска ожидается значительный рост товарооборота между Украиной и Румынией, что, в свою очередь, будет стимулировать экономические связи и трансграничное сотрудничество.

Еще одним важным этапом развития инфраструктуры на Закарпатье станет реконструкция терминалов на пункте пропуска "Ужгород", что обеспечит разграничение пассажирского и грузового транспорта. Это решение, по словам Кулебы, позволит увеличить пропускную способность грузовиков на 30%.

В рамках новых изменений планируется обеспечить быстрое пересечение границы для компаний, имеющих статус субъектов общего транзита, через систему єЧерга. Механизм подразумевает приоритетный пропуск и специальные условия пересечения границы, что создаст преимущества для экспортеров и импортеров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на границе с Молдовой, в пункте пропуска "Росошаны – Бричаны", 2 ноября не будут проводить таможенный контроль граждан и транспорта. Дело в том, что в это время там не будет света в связи с работами по отладке сетей электроснабжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!