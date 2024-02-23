Правила покупки доллара изменят: в НБУ рассказали о договоренностях с МВФ

Миссия МВФ по третьему пересмотру программы "Механизм расширенного финансирования" (The Extended Fund Facility, EFF) завершила работу. Среди договоренностей: Нацбанк планирует и дальше смягчать валютные ограничения. При этом конкретные шаги не были озвучены.

Об этом идет речь в публикации НБУ. "Каждый шаг в этом направлении будет осуществляться взвешенно и постепенно, в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений, переходом к большей гибкости обменного курса и возвращением к инфляционному таргетированию", - пояснили в НБУ.

Достигнуты соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA). Это соглашение подлежит одобрению Советом исполнительных директоров МВФ, который рассмотрит его в ближайшие недели. Украина выполнила все структурные маяки и все, кроме одного, количественные критерии эффективности (речь идет о незначительном несоблюдении нижней границы налоговых поступлений, что связано с блокированием границ).

Учитывая это, Совет исполнительных директоров МВФ рассмотрит вопрос предоставления Украине транша в сумме около 880 млн дол. в эквиваленте. "Очередное успешное соглашение на уровне персонала свидетельствует о неизменном векторе нашей политики. Мы и дальше будем выполнять взятые на себя обязательства, чтобы усилить макрофинансовую устойчивость Украины, получить необходимое финансирование от международных партнеров и приблизить вступление в ЕС", – сказал глава НБУ Андрей Великолепный.

В ходе работы Миссии были, в частности, определены дальнейшие приоритеты финансового сектора страны. Среди них – усиление надзора и системы финансовой безопасности, углубление инфраструктуры финансового рынка, в том числе платежной системы, а также восстановление регулярной оценки устойчивости и, когда разрешат условия, завершение независимой оценки качества активов.

О чем еще договорились

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев также отметил: несмотря на сверхсложные обстоятельства, Украина выполнила все структурные маяки и все количественные критерии эффективности, кроме одного. Относительно последнего его невыполнение связано с блокированием границ и меньшим поступлением соответствующих налоговых платежей в феврале.

По результатам переговоров МВФ подтвердил, что:

Украина приняла надлежащие меры для поддержки бюджетной ликвидности в начале года в условиях неопределенности по международной поддержке;

Финансовая система Украины остается стабильной и ликвидной;

Валютный рынок Украины остается устойчивым после перехода в режим управляемой гибкости;

Украина привержена выполнению своих обязательств, реализации структурных реформ, направленных на сохранение макрофинансовой стабильности и приближение членства в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме гибкости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!