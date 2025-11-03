Правила пересечения границы с Польшей изменили, возможны очереди: какие пункты пропуска лучше обходить

Украинцы, которые собираются въезжать в Польшу через пропускные пункты "Ягодин – Дорогуск" и "Устилуг – Зосин", могут столкнуться с проблемами при пересечении границы. На этих пунктах внедряют цифровую Систему въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES), что может привести к замедлению пропуска.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе (ГТС). "Начиная с 3 ноября 2025 года, то есть отныне, все путешественники, которые будут пересекать границу через указанные пункты пропуска с польской стороны должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у работника пограничной стражи", – отметили таможенники.

Введение новой системы предусматривает сканирование паспорта и сбор биометрических данных, в частности фотографирование и снятие отпечатков пальцев (для детей до 12 лет отпечатки не нужны). Во время последующих въездов биометрические данные будут сверяться с уже имеющейся цифровой информацией Шенгена.

Поэтому на первых порах это может привести к увеличению времени, необходимого для контрольных процедур. "Рекомендуем планировать поездки с большим запасом времени или выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска", – посоветовали в ГМС.

Ранее сообщалось о введении EES и на других пунктах пропуска на границе с Польшей. В частности на таких:

"Нижанковичи – Мальховице";

"Смильница – Кросценко";

"Грушев – Будомеж";

"Краковец – Корчева".

Как будет работать новая система

EES – это электронная система, которая фиксирует данные о пересечении внешних границ Шенгенской зоны без необходимости проставления штампов в паспортах. Ее цель – укрепление безопасности, точный учет сроков пребывания иностранцев в ЕС и противодействие незаконной миграции. Ее ввели с 12 октября.

Это касается граждан всех третьих стран, в том числе и украинцев, которые путешествуют в ЕС без визы или по краткосрочной визе (до 90 дней в течение 180 дней). Во время первого въезда граждане будут проходить регистрацию, а также система будет фиксировать дату, время и место въезда и выезда.

Сбор биометрических данных будет обязательным для всех: как при въезде, так и при выезде с территории Шенгенской зоны. Для украинских туристов это означает, что процесс на границе станет цифровым и более контролируемым, что особенно актуально для тех, кто часто путешествует на собственном авто, ведь система будет фиксировать время пребывания и автоматически выявлять нарушения.

Также ранее OBOZ.UA сообщал об ограничении дорожного движения в пункте пропуска "Солотвино – Сигету Мармацией" на границе с Румынией. Начиная с 27 октября и в течение следующих 33 дней автомобильное движение будет закрыто в связи с работами на мосту через р. Тиса.

