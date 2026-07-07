Появятся в 8 избранных регионах: "большое строительство" электростанций в Украине вышло на новый этап

Украина запустила конкурс на строительство более 1,5 ГВт новых генерирующих мощностей в наиболее энергодефицитных областях. В финальный список приоритетных вошли 8 регионов: Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Одесская, Черниговская, Киевская и город Киев.

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Так, комиссия по проведению конкурса уже официально утвердила правила и требования к участникам, и теперь у потенциальных инвесторов есть 20 дней для подачи замечаний и предложений. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Начинаем следующий этап конкурса на строительство более 1,5 ГВт новых генерирующих мощностей. Утверждена конкурсная документация для будущих участников", – говорится в сообщении.

Общий объем новых мощностей составит 1505 МВт. Фактически это соответствует максимальному зимнему потреблению Киева вместе с промышленностью и электротранспортом, которое обычно находится в пределах 1,2-1,5 ГВт. По масштабу это около 11-15% от текущего потребления электроэнергии всей Украиной.

Речь идет о высокоманевренных генерирующих мощностях – электростанциях, которые могут очень быстро увеличивать или уменьшать производство электроэнергии в зависимости от потребностей энергосистемы. К этому типу относятся:

газопоршневые и газотурбинные установки;

гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции;

когенерационные установки;

системы накопления энергии (в сочетании с генерацией).

По словам Шмыгаля, весь запланированный объем генерации должен быть введен в эксплуатацию до конца 2027 года. Правительство рассчитывает, что это станет одним из ключевых элементов развития распределенной генерации и новой архитектуры энергетической безопасности Украины.

Каковы условия конкурса

Построены должны быть абсолютно новые установки, которые ранее не эксплуатировались, отметил Шмыгаль. Каждый объект должен:

иметь гарантированную мощность не менее 10 МВт;

быть оснащен вторым уровнем защиты;

обеспечивать работу в условиях отсутствия напряжения во внешней сети;

иметь гарантированный срок эксплуатации не менее 20 лет или 100 000 часов.

Максимальный срок ввода новых объектов в эксплуатацию составит до 20 месяцев. Начало строительства ожидается в конце ноября.

Для участников конкурса также предусмотрен стимулирующий механизм поддержки. В течение пяти лет после запуска объекта государство, как сообщалось ранее, будет выплачивать до 27,92 евроцента за 1 кВт*ч за услугу по обеспечению развития генерирующих мощностей.

"Государство обеспечит инвесторам механизм компенсации вероятной разницы в цене на электроэнергию в пиковые часы – утром и вечером. Также прорабатывается возможность страхования военных рисков, связанных с уничтожением или повреждением оборудования, через механизм дерискинга, разработанный Секретариатом Энергетического сообщества", – добавил теперь министр энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом планируется перевести Украину на модель "энергетических сот". В перспективе для потребителей это должно сократить количество и продолжительность отключений света.

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