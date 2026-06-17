Украину переведут на модель "энергетических сот": что это означает для потребителей

Украина переходит к новой архитектуре энергосистемы, которая предусматривает создание сети автономных энергоузлов. В Министерстве энергетики ее назвали моделью "энергетических сот" – системой, в которой каждый элемент способен работать независимо и поддерживать работу региона даже в случае повреждения других частей сети. В перспективе для потребителей это должно сократить количество и продолжительность отключений света.

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Ключевым элементом обновленной стратегии будет переход от централизованной генерации к распределенной, что должно усилить устойчивость энергосистемы к атакам и авариям и обеспечить более гибкое балансирование мощностей. Об этом шла речь во время заседания Совета по вопросам поддержки предпринимательства, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Как будут работать "энергетические соты"

Речь идет о создании большого количества относительно небольших энергообъектов – генерации, накопителей и распределительных узлов, которые могут функционировать автономно. В случае повреждения одной части системы остальные продолжают работу без полной остановки энергоснабжения.

В Минэнерго связывают этот подход с долгосрочной целью – возвращением к уровню около 54 ГВт установленной мощности, который украинская энергосистема имела до 2014 года. Это сопоставимо с суммарной установленной мощностью всей Польши или с более чем половиной современной генерации Германии.

Фактически доступная мощность украинской энергосистемы в 2026 году оценивается на уровне около 20-25 ГВт из-за масштабных разрушений генерирующих мощностей и ограничений в сети, которые не позволяют использовать всю установленную мощность.

Что еще изменится

Параллельно правительство объявило конкурс на строительство 1,5 ГВт новой генерирующей мощности. Отдельно увеличена квота государственной поддержки возобновляемой энергетики до 1 ГВт.

Основой системы останется атомная генерация. В то же время будет расти роль возобновляемых источников энергии и распределенной генерации.

Правительство также внедряет механизм прямых долгосрочных контрактов на покупку электроэнергии (PPA). Это означает более прогнозируемую стоимость электроэнергии для предприятий, которые подписывают такие соглашения.

Производители, в свою очередь, получают гарантированный спрос и возможность планировать инвестиции в новую генерацию. В Минэнерго отмечают, что первые такие соглашения уже заключаются, в частности в сегменте новой генерации и возобновляемой энергетики.

Обновление энергетической стратегии Украины готовится совместно со Всемирным банком. Программа должна определить параметры развития отрасли на ближайшие годы, включая модернизацию инфраструктуры и переход к более децентрализованной модели генерации.

Как сообщал OBOZ.UA, жаркое лето может стать серьёзным испытанием для украинской энергосистемы. В зависимости от интенсивности российских обстрелов и температурных показателей эксперты выделяют три основных сценария развития событий и не исключают новых волн отключений света.

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