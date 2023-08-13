Банки выставили новый курс доллара в Украине: где покупать валюту выгоднее всего

Утром 13 августа украинские банки віставили наличный курс доллара на уровне 37/37,65 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. ниже в продаже, чем было днем ранее. И осталось на том же уровне в покупке.

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Среди больших учреждений самый высокий курс в покупке выставили Ощадбанк и Сенс Банк – 36,9 грн. За ними – ПриватБанк и Укргазбанк – 36,8 грн.

Продают американскую валюту дороже всего в Ощадбанке – 37,85 грн. За ним следуют:

Сенс Банк – 37,8 грн;

Укргазбанк – 37,5 грн;

ПриватБанк – 37,4 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой курс на черном рынке

На черном рынке же курс доллара изменений не претерпел. Он остался на прежнем уровне в:

37,4 грн в покупке;

37,5 грн в продаже.

Какой курс выставил НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

При этом ранее в регуляторе заявили, что намерены отменить фиксацию курса. Однако только при выполнении ряда условий.

"НБУ перейдет к более гибкому курсу, когда будут сформированы надлежащие предпосылки. При таком режиме рыночный курс сможет как ослабляться, так и укрепляться, реагируя на изменение ситуации на валютном рынке, а именно баланс спроса и предложения", – рассказали в регуляторе.

Со своей стороны глава НБУ Андрей Пышный объяснил: одной из таких предпосылок является доверие населения и бизнеса к гривне. А кроме того:

объем золотовалютных резервов;

спрос на иностранную валюту.

"Сейчас мы видим: чистое предложение валюты превышает чистый спрос. Украинцы продают валюты больше, чем покупают. Депозиты в гривне по своему объему растут. Это все предпосылки, позволяющие НБУ постепенно отменять административные ограничения на движение капитала, создающие неудобства и гражданам, и бизнесу", – объяснил Пышный.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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