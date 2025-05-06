После военного положения некоторые налоги в Украине снизятся на две трети - Гетманцев

В Украине после завершения военного положения автоматически уменьшится ставка военного сбора - с нынешних 5% до 1,5%. Такая норма уже закреплена в законодательстве, и для ее реализации не потребуется никаких дополнительных решений от парламента или правительства.

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Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "Ставка военного сбора с прекращением военного положения автоматически, без принятия дополнительных решений, уменьшится до 1,5%. Так прописано в законе", - говорится в сообщении.

Этот комментарий появился после волны искажений в СМИ относительно его предыдущих заявлений. Некоторые медиа неправильно интерпретировали высказывания нардепа в интервью, сделав вывод, что после войны в Украине планируется повышение налогов.

Впрочем, сам Гетманцев отметил, что ни в одном из его выступлений и заявлений речь не шла об увеличении налоговой нагрузки или введении новых налогов. В разговоре речь шла исключительно о Стратегии Министерства финансов до 2030 года, которая предусматривает прозрачную, предсказуемую и эффективную налоговую систему.

Напомним, что с декабря 2024 года ставка военного сбора была временно повышена до 5%, что существенно увеличило поступления в госбюджет. По словам Гетманцева, только за последний месяц года государство ожидает дополнительно около 9 млрд грн, тогда как за 11 предыдущих месяцев при ставке 1,5% поступило более 40 млрд грн. Повышенная ставка сейчас действует по следующим условиям:

обычные работники: 5% от зарплаты (например, с 30 тыс. грн - 1500 грн);

ФЛП III группы: 1% от оборота;

1% от оборота; ФЛП I, II и IV группы: фиксированный платёж в 10% от минимальной зарплаты (800 грн);

фиксированный платёж в 10% от минимальной зарплаты (800 грн); освобождены от сбора доходы: пенсии, стипендии, выплаты по военным облигациям.

Гетманцев отмечает, что эта надбавка в 3,5% - временная. После завершения военного положения ставка автоматически вернется к 1,5%, и это произойдет без каких-либо отдельных решений со стороны власти.