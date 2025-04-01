После угроз Трампа на мировых рынках переписали стоимость нефти – Reuters

На мировых рынках выросли цены на нефть. По состоянию на 6:45 по Гринвичу, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,21 доллара, или 0,3% – до 74,98 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 0,22 доллара за баррель, или на 0,3%, – до 71,7 доллара. Причиной же удорожания аналитики называют угрозы президента США Дональда Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть, также нанести удар по Ирану.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: рост цен мог быть еще большим – однако опасения по поводу влияния торговой войны на глобальную экономику "ограничили удорожание".

"Краткосрочные риски перекошены в сторону роста. А угрозы США ввести дополнительные пошлины на российскую и иранскую нефть заставляют участников рынка учитывать в цене риски сокращения поставок нефти", – говорится в сообщении.

Впрочем, отмечают аналитики, потенциальное сокращение предложения нефти может не оказать значительного влияния на рынок. Ведь замедление роста мировой экономики снизит спрос на топливо, что "может компенсировать любое сокращение предложения, вызванное угрозами Трампа".

Более того, подчеркивается, на рынке также сохраняются опасения по поводу влияния новых американских пошлин, которые Трамп намерен ввести для всех стран. А также перспектив увеличения предложения со стороны США и ОПЕК+ (члены картеля ОПЕК и их партнеры).

Напомним: ранее Трамп пригрозил России новыми санкциями, если Путин не пойдет на соглашение по прекращению войны Украине. По словам американского президента, он не хотел бы вводить вторичные пошлины на российскую нефть, однако будет вынужден это сделать, если Владимир Путин продолжит воевать.

"Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть. Но я думаю, это то, что я бы сделал, если бы считал, что он не справляется со своей работой. Я сделал это с Венесуэлой. Я хочу, чтобы он заключил сделку, чтобы убийства российских и украинских солдат прекратились", – сказал Трамп.

Кроме того, Трамп пригрозил Ирану бомбардировками, если Тегеран не подпишет с Вашингтоном соглашение по своей ядерной программе. Также, отметил он, в этом случае могут быть введены новые санкции против нефтяной отрасли страны.

"Если они не заключат сделку, будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели. ... Также есть вероятность, что я введу вторичные пошлины на их нефть", – заверил президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, азиатский банк DBS не ожидает возврата цен на нефть к высоким уровням, наблюдавшимся в начале 2025 года. Поскольку неопределенность в политике США и перспектива торговых войн оказывают давление на спрос.

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