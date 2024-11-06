Доллар взлетел до годового максимума, а Маск богаче: как рынки США реагируют на победу Трампа на выборах

После победы Дональда Трампа на выборах в США доллар достиг самого высокого уровня за последний год. Это привело к резкому росту прибыльности казначейских облигаций – поскольку предполагается, что политика Трампа будет удерживать процентные ставки в США на высоком уровне. В то же время, после заявления Трампа о победе акции Tesla выросли на 14% о победе на выборах.

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Об росте доллара сообщает Bloomberg. Отмечается: хотя Трамп и "выступает за ослабление доллара", инвесторы считают, что его политика будет разгонять инфляцию и замедлит темпы снижения ставок Федеральным резервом, "что в конечном счете будет способствовать укреплению доллара".

В то же время, подчеркивается, Трамп пообещал снизить налоги и ввести большие пошлины на импорт. Что "нанесет ущерб валютам некоторых крупнейших торговых партнеров Америки".

"Доллар вырос до самого высокого уровня за последний год после победы Дональда Трампа на выборах президента США. ... Индекс Bloomberg поднялся на 1,7%, больше всего за последние четыре года, достигнув самого высокого уровня с ноября 2023 года", – говорится в сообщении.

После заявления Трампа о победе акции Tesla выросли на 14% о победе на выборах

В то же время после заявления Трампа о победе, акции производителя электромобилей Tesla, котирующихся на Франкфуртской фондовой бирже, выросли более чем на 14% на открытии торгов, сообщает Reuters. Там напоминают: Илон Маск, крупнейший акционер Tesla, поддерживал Трампа на протяжении всей его предвыборной кампании, вложив по разным данным более 100 млн долларов.

Также, отмечается, по ожиданиям, Маск станет советником Трампа. И будет иметь большее влияние.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сами президентские выборы в США в 2024 году могут стать самыми дорогими в истории страны. Избирательные кампании только двух основных кандидатов – демократки Камалы Харрис и республиканца Дональда Трампа – в совокупности стоили 3,5 млрд долларов.

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