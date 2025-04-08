Трамп ударил по международной помощи Украине: каким будет влияние пошлин США

Торговая война, объявленная президентом США Дональдом Трампом 60 странам мира, может ослабить союзников и партнеров Украины. Это в свою очередь приведет к уменьшению их возможности поддерживать Украину в войне с Россией.

Видео дня

Об этом говорится в обзоре инвестиционной группы ICU. "Для Украины же преимущественным негативным последствием глобальной торговой войны могут стать меньшие возможности в получении финансовой помощи от ослабленных партнеров", – объясняют эксперты.

Также отмечается, что более низкие мировые цены на сырье будут подавлять украинский экспорт и, в первую очередь, это затронет продукцию горно-металлургического комплекса. В то же время усиление пошлин может иметь положительный эффект:

снижение цен на нефть и природный газ, что облегчит импортную нагрузку ;

; барьеры, которые ЕС и другие страны могут создать для американских сельхоз компаний, облегчат доступ на рынки украинской агропродукции.

Что касается влияния на глобальные рынки, то значительное повышение импортных пошлин американской администрацией привело к обвалу котировок на рисковые активы почти во всех рыночных сегментах и притоку средств в суверенные облигации развитых стран. Это объясняется тем, что масштаб и размеры "равноценных" пошлин значительно превзошли ожидания рынков.

"Решение администрации Трампа значительно повышает риски рецессии и в любом случае приведет к значительному замедлению экономического роста. При этом непрозрачность и хаотичность всего процесса повышения пошлин усиливают неопределенность, которая наносит не меньший вред, чем само повышение пошлин", – утверждают эксперты.

Они также отметили, что значительный ущерб могут нанести контрмеры торговым партнерам США, что может вызвать еще более резкие действия Белого дома – как, например, угрозы Трампа наложить на импорт из Китая еще 50% пошлин после введения китайских пошлин на американские товары. В целом это повлечет за собой разрушение международных связей и существенное замедление мировой экономики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай прогнозировал рост в Украине цен на американские автомобили, электронику, технику и другие товары из США, содержащие импортные комплектующие. Эксперты ожидают общий проинфляционный эффект и давление на украинский рынок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!