После войны Украину будут отстраивать за счет России: министр расскрыл план

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина точно получит от Запада деньги на послевоенное восстановление с замороженных активов России. Более того, он утверждает, что первые деньги будут предоставлены еще до окончания полномасштабной войны.

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Об этом Кулеба заявил El Pais. Министр отметил: есть "три элемента" замороженных активов, на которые может рассчитывать Украина. Это, в частности:

сами замороженные активы, которых "хватит, чтобы покрыть 80% потребностей Украины в восстановлении";

доходы от этих активов;

налоги на эти доходы.

"Мы сможем отстроить школы, больницы, инфраструктуру путем разрушившей их страны. Это произойдет на 100%, вопрос в том, в каком объеме", – сказал Кулеба.

При этом министр признал: получение средств занимает определенное время. А потому следует "построить комплексную систему, чтобы решить юридические вопросы и финансовые механизмы".

"Это сложный правовой, регуляторный и финансовый инструмент. Но даже если у кого-то есть сомнения, это решение придется принять, потому что это самое естественное решение из всех возможных", – подытожил он.

О какой сумме речь

Ранее же президент Украины Владимир Зеленский сообщил: сумма замороженных российских активов за рубежом составляет около 300 млрд долларов. И справедливо будет использовать эти средства для поддержки Украины.

"Решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на агрессию России против Украины. Это будет правильный сигнал всем потенциальным агрессорам в мире: нападение на другое государство не приносит дивидендов, агрессор вынужден в конечном итоге платить", – убежден президент.

Зеленский призвал партнеров начать работу по созданию соответствующей правовой базы. Чтобы использование замороженных активов РФ в пользу Украины стало возможным уже в этом году.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в декабре издание Financial Times сообщило, что ЕС предложит использовать доходы от замороженных активов Центробанка РФ для финансирования Украины. По данным источников, подобный план утвердила Еврокомиссия. Ожидается, что передать Украине удастся до 15 млрд евро.

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