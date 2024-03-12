Поляки расширят блокаду украинской границы: озвучена дата

Польские протестующие со среды, 13 марта, планируют расширить блокаду. Фермеры возобновят блокировку пункта пропуска "Корчева-Краковец", в результате чего забастовка снова коснется всех грузовых пунктов пропуска.

Об этом рассказала руководитель портала Ukrayina.pl, журналистка телеканала tvn24.pl и Super Express Алина Макарчук "24 Канала". Также на всех дорогах к украинской границе в Польше, где протестуют фермеры, от 13 марта польская полиция усилит охрану.

"К сожалению, у правительства Дональда Туска большая проблема с польскими фермерами, за которыми стоят политические оппоненты, которые думают, что таким образом выиграют местные выборы в апреле", - отметила руководитель портала Ukrayina.pl.

По состоянию на 12 марта польские фермеры полностью перекрыли движение грузовиков из Украины в Польшу из-за четырех пунктов пропуска на границе с Украиной (всего грузовых пунктов – шесть). Фуры не двигаются в направлениях ЧП "Медика - Шегини", "Ягодин - Догоруск", "Долгобычув - Угринов" и "Зосин - Устилуг". Легковые авто и автобусы свободно пересекают границу.

"По состоянию на сегодняшний день (12 марта. – Ред.) блокировка осуществляется на пяти пунктах пропуска. Сейчас польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши в направлении пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг" , – сказал представитель Государственной пограничной службы.

Кроме того, сильно затруднено движение фур из Польши в Украину в пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини". Грузовики там пропускают в очень малом количестве – всего по 30-50 машин в сутки, сообщил Демченко.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Туск 9 марта провел встречу с устроившими протесты польскими фермерами,внутри которых заблокировали границы с Украиной.Никаких соглашений не достигли, поэтому блокада будет продолжаться.

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