Польские фермеры возобновили забастовку на границе Украины: что известно о ситуации

Несмотря на попытки польского правительства не допустить блокады пункта пропуска "Медика – Шегини" на границе Украины, фермеры все же возобновили забастовку с 4 января. Фактический пропуск авто еще не остановлен, но если фуры перестанут пропускать, на границе Украины и Польши снова будут заблокированы для грузовиков все четыре пункта пропуска.

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Как сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, по состоянию на утро 4 января движение грузовиков продолжалось. "Движение на "Шегини" сейчас еще происходит, блокировки мы не видим. Имеем предварительную информацию о том, действия могут произойти после 10 часов. Пока нет подтверждения, что такие действия будут", – сказал он.

По данным "Радио Свобода", польские фермеры анонсируют, что протест продлится до 3 февраля. Они обещают пропускать три грузовика в час и не задерживать автомобили с гуманитарной помощью и скоропортящимися товарами.

В целом фермеры планируют бастовать, пока польское правительство не подпишет гарантию выполнения их требований. Поэтому есть шансы, что забастовка завершиться раньше объявленного срока.

Как сообщил замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, правительство готово выполнить требования протестующих. Отмечается, что речь идет о:

введении субсидий на кукурузу;

увеличении кредитования фермеров;

сохранении сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

Выступлению Колодзейчака предшествовало заявление фермеров из организации "Обманутое село Подкарпатья" (Podkarpacka Oszukana Wieś) о намерении возобновить с 4 января блокаду пункта пропуска "Медика – Шегини" на границе с Украиной. Тогда они угрожали сделать блокаду более жесткой, чем прошлую – и пропускать только по одному грузовику в час.

В целом по словам Демченко на границе Украины и Польши в очереди стоят более 2200 грузовиков. "Утром мы имеем заблокированными три пункта пропуска: "Рава-Русская – Гребенное", "Краковец – Корчова", "Ягодин – Дорогуск", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за устроенной поляками в конце 2023 года блокады границы с Украиной экспорт из страны рухнул. По данным таможенников, только в ноябре он сократился на 40%.

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