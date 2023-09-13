Польша закрыла границы для зерна из Украины: у Дуды ответили, изменились ли отношения, и анонсировали встречу с Зеленским

Польша настаивает на том, чтобы продлить эмбарго на поставку украинского зерна и другой агропродукции после 15 сентября. И хотя такие действия сложно назвать дружелюбными, Польша продолжает свою поддержку Украине.

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"Польша поддерживает Украину, которая борется за свою свободу и независимость, потому что во многом это также является вопросом польских национальных интересов. И, преследуя этот национальный интерес, Польша решила закрыть польский рынок для украинского зерна, потому что это зерно Польше не нужно", – цитирует издание Wiadomosci главу офиса президента Польши Анджея Дуды Павла Шрота.

Шрот также анонсировал встречу Дуды с Владимиром Зеленским. Он утверждает, что отношения между странами "хорошие", однако польская сторона пытается защитить свои экономические интересы. Отвечая на вопрос, когда состоится встреча президента Анджея Дуды и президента Украины Владимира Зеленского, Шрот ответил: "Я не хочу предрешать это здесь, потому что у меня есть свои знания, но есть также различные соображения безопасности".

Запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию была введена Еврокомиссией в начале мая этого года. в результате соглашения с этими странами по украинской агропродовольственной продукции. Первоначально запрет действовал до 5 июня, затем был продлен до 15 сентября. Транзит зерна через территории так называемого прифронтовых стран разрешено.

Пять стран ЕС против возобновления импорта зерна из Украины. В Польше, являющейся одним из самых близких и энергичных союзников Киева в борьбе против российской агрессии, растет недовольство издержками, связанными с активной поддержкой Варшавой Украины. Этим в условиях предстоящих осенью 2023 года парламентских выборов активно пользуется крайне правый альянс "Конфедерация", который, согласно опросам, поддерживает сейчас 12-13 % избирателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля Россия объявила о выходе из зерновой сделки. В результате РФ восстановила режим "временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря". Также агрессор начал массированные атаки на порты Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что никаких двухсторонних соглашений Украина и Россия не заключали. Потому РФ срывает исключительно свои договоренности с ООН и Турцией, а договоренности Украины с ними остаются в силе. Таким образом, Украина будет добиваться от партнеров продолжения экспорта зерна в Черном море.

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