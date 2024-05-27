Польша стала крупнейшим поставщиком грузовиков: сколько авто было импортировано в Украину

В I квартале 2024 года в Украину было импортировано почти 10,8 тысячи грузовиков на сумму свыше 331,3 миллиона долларов, причем крупнейшим поставщиком стала Польша. Также за этот период было ввезено 86 590 легковых автомобилей на сумму 1,13 миллиарда долларов, больше всего из Германии, США и Китая.

Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата. Из всего количества грузовых авто новых было 4,8 тыс. ед. и около 6 тыс. подержанных авто.

Крупнейшим поставщиком грузовиков в этот период была Польша, откуда в Украину было завезено почти 2,2 тыс. авто. В топ-5 стран поставщиков грузовых автомобилей вошли:

Польша – 2 195 ед.;

– 2 195 ед.; Словакия – 1 492 ед;

– 1 492 ед; Китай – 1 039 ед;

– 1 039 ед; Венгрия – 999 ед;

– 999 ед; Германия – 949 ед.

Вместе с грузовиками импорт легковых автомобилей в Украину также оставался на высоком уровне. В первом квартале 2024 года в Украину было ввезено 86 590 новых и подержанных легковых автомобилей на общую сумму 1,13 миллиарда долларов. Больше всего легковых автомобилей импортировали из Германии, США и Китая, что подчеркивает стабильность и активность рынка автомобилей в Украине.

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей в Украину стала Германия, из которой было ввезено более 17 тысяч автомобилей. В топ-5 стран-поставщиков легковых автомобилей вошли:

Германия – 17 074 единицы;

– 17 074 единицы; США – 14 517 единиц;

– 14 517 единиц; Китай – 9173 единицы;

– 9173 единицы; Япония – 8930 единиц;

– 8930 единиц; Корея – 4444 единицы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в апреле автопарк Украины пополнился 6,2 тысячами дизельных авто, что на 10% меньше, чем в прошлом, при этом доля новых дизельных авто осталась на уровне 24% продаж. Самыми популярными дизельными моделями стали RENAULT Duster, BMW X3 и TOYOTA Land Cruiser Prado.

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