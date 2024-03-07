Польша рекордно нарастила экспорт в Беларусь: оттуда подозрительные товары попадают в Россию – СМИ

Польша, которая требует торговых ограничений против Украины, после полномасштабного вторжения РФ в Украину второе – до рекордного уровня – нарастила экспорт продукции в Беларусь. Эта страна фактически имеет общий рынок с РФ, и часть товаров из Польши, в том числе двойного назначения, продолжает поступать в Россию, принося "кровавый" доход польским экспортерам.

Об этом свидетельствуют данные проекта Weekly Chart. Отмечается: Беларусь, по которой санкции не ударили так сильно, как по самой РФ, теперь является важным торговым "окном" для россиян, которые хотят получать привычные для себя товары из цивилизованного мира.

Этим и пользуется Польша. В 2023 года эта страна ЕС поставила в Беларусь товаров на $2,9 млрд (данные UN Comtrade). Это все еще меньше экспорта в РФ ($3,7 млрд), однако более показательной является именно динамика: если в случае с Россией польский экспорт рухнул в четыре раза после февраля 2022-го, то объемы продаж товаров в Беларусь после незначительного проседания в начале 2022-го росли и дошли до рекордного – по меньшей мере с 2000 года – уровня.

Что Польша продает Беларуси: экспорт растет за счет техники и машин

Важное место в экспорте из Польши в Беларусь занимают автомобили. В денежном исчислении в 2023 году они составили почти треть от всех проданных товаров (почти $1 млрд). На втором месте находится экспорт пластика ($217 млн), на третьем – машинное оборудование ($158 млн), на четвертом – электроника ($148 млн), а на пятом – краски ($125 млн).

"В первой двадцатке товаров на экспорт встречается немало позиций, связанных с производством: промышленное оборудование, локомотивы, оптические принадлежности, электроника. В частности, именно их экспорт в Беларусь рос в течение прошлого года", – говорится в расследовании.

Следует учитывать, что по классификации санкционной группы Макфола-Ермака категории "механические устройства" и "электрические машины" ("электроника") включают товары двойного назначения. То есть это гражданские товары, которые РФ может использовать в военных целях. В 2023 году Польша продала Беларуси только электроники двойного назначения на $7,4 млн.

Еще одна подозрительная категория – "оптика". По ней польский экспорт в Беларусь достиг 34 млн долл., преимущественно в части медтехники, контактных линз и очков для коррекции зрения. Из этой суммы на позиции двойного назначения пришлось около $650 тыс.

"С сентября 2023-го продажи в Беларусь именно товаров двойного назначения существенно упали или совсем прекратились по ряду позиций. Но не по всем. Самыми большими категориями по стоимости экспорта из Польши в Беларусь были транспортные средства: легковые автомобили, прицепы и полуприцепы, грузовики, тракторы, автозапчасти. Вряд ли в Беларуси столь резко возросло потребление этих товаров, чтобы в прошлом году закупить их рекордное количество за 20 лет. Как тогда объяснить скачок в торговле? Возможно, ответы помогут таможенным данным торговли между Беларусью и Россией", – отмечают авторы исследования.

Так, Беларусь действительно увеличила экспорт этих товаров в Россию. Особенно заметный рост произошел в категории транспортных средств, поставки которых из Беларуси в РФ достигли $60 млн. Также вырос экспорт в направлении государства-агрессора для электрических машин и оптики. Также Беларусь продолжает везти в Россию бытовую технику.

"После историй о стиральных машинах, которые разбирают, чтобы достать из них чипы для военной техники, поставки любой техники в Россию и Беларусь выглядят по меньшей мере странно. И "гуманитарными целями", как в случае с фармацевтикой или едой, такую торговлю объяснить нельзя", – резюмируют расследователи.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша еще в прошлом году запретила ввоз рапсового шрота из Украины. Однако поляки до сих пор завозят его из Беларуси. Также Польша, несмотря на все запреты и санкции, покупает российскую агропродукцию.

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