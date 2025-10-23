Поезда остановились, на других направлениях – задержки движения: в одном из регионов обстрелы повредили железную дорогу

Из-за вражеских обстрелов на Сумщине повреждена железнодорожная инфраструктура, движение поездов частично остановлено, а на других участках действуют ограничения и незначительные задержки. Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями и планировать поездки с учетом возможных изменений в расписании.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". В результате обстрелов на территории области поврежден подвижной состав и отдельные элементы инфраструктуры.

Двое работников локомотивной бригады получили травмы и были госпитализированы для обследования. На нескольких участках Сумщины отсутствует напряжение в контактной сети, что делает невозможным работу электропоездов. До стабилизации ситуации с безопасностью приостановлено движение поездов дальнего следования №144 Рахов – Сумы и №787 Терещенская – Киев. Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями, ведь время задержки будет сообщено дополнительно.

Также пригородный поезд №6888 Сумы – Лебединская задерживается на неопределенное время – движение восстановят, как только это позволят условия. Из-за ограничений на отдельных участках внесены изменения в расписание пригородного сообщения. Поезд №6012 теперь будет курсировать по сокращенному маршруту Сумы – Тростянец-Смородино (вместо Ворожба – Тростянец-Смородино). В регионе введено комбинированное движение – автобус + поезд, – чтобы обеспечить перевозку пассажиров даже при отсутствии электропитания. Часть рейсов будет курсировать с задержками.

Изменены также маршруты ряда пригородных поездов, которые теперь будут следовать только до станции Алтыновка вместо Конотопа. Это касается рейсов №6541–6546 Неплюево – Алтыновка – Неплюево. Также поезда №6101/6102 теперь курсируют только между Ворожбой и Конотопом, без продолжения до Бахмача.

Для удобства пассажиров между Алтыновкой и Конотопом введены автобусные шаттлы. Временно не будут курсировать поезда №6888/6887 Сумы – Лебединское – Сумы. Из-за повышенной опасности и перебоев с электроснабжением на отдельных участках возможны изменения маршрутов и задержки до 1,5 часа. В частности, изменены маршруты нескольких пригородных поездов:

№7010 теперь курсирует Каменское-Пас. – Павлоград-1 (вместо Каменское-Пас. – Славянск);

(вместо Каменское-Пас. – Славянск); №7008/7007 – Павлоград-1 – Каменское-Пас. (вместо Краматорск – Каменское-Пас.);

(вместо Краматорск – Каменское-Пас.); №6537 – Павлоград-1 – Синельниково-1 (вместо Лозовая – Синельниково-1);

(вместо Лозовая – Синельниково-1); №6536 – Запорожье-2 – Павлоград-1 (вместо Запорожье-2 – Лозовая).

"Укрзалізниця" отмечает, что ситуация в регионах может меняться оперативно. Пассажиров призывают внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах и следить за обновлениями на официальных ресурсах компании. Из-за осложнений движения на восточных направлениях задерживаются также некоторые поезда дальнего следования:

№99/100 Киев-Пас. – Бухарест-Норд (+44 мин);

(+44 мин); №51/52 Пшемысль – Киев-Пас. (+43 мин);

(+43 мин); №27/28 Киев-Пас. – Чоп (+23 мин);

(+23 мин); №9/10 Будапешт-Келети – Киев-Пас. (+20 мин).

