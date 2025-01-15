Поднимут ли украинцам "налог на потребление" в 2025 году: в Минфине рассказали о диалоге с МВФ

Повышение НДС остается одной из потенциальных мер по увеличению бюджетных поступлений, рассматриваемого в рамках сотрудничества с МВФ (Международный валютный фонд), однако пока украинское правительство не планирует этого делать. В 2024 году удалось избежать этого непопулярного решения, но требование МВФ о возможном поднятии налога может вновь возникнуть во время предстоящих переговоров.

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Об этом в интервью УТ-2 рассказал министр финансов Сергей Марченко. В миссии фонда в сентябре прошлого года его представители настаивали на необходимости поднятия ставки НДС как условия получения очередного транша финансовой помощи.

По словам Марченко, МВФ рассматривал повышение НДС как "prior action" – то есть обязательное предварительное условие для дальнейшей финансовой поддержки Украины. В меморандуме между Украиной и фондом отмечено, что повышение основной ставки НДС является потенциальным источником дополнительных поступлений в бюджет.

Однако украинские власти понимают все риски такого шага, особенно в условиях войны, когда экономическая нагрузка на бизнес и граждан и так остается чрезвычайно высокой. Увеличение налога на потребление могло бы привести к:

рост цен на товары и услуги , что ударило бы по благосостоянию населения;

, что ударило бы по благосостоянию населения; снижение потребительского спроса , что отрицательно сказалось бы на бизнесе;

, что отрицательно сказалось бы на бизнесе; усиление социального недовольства, особенно среди наиболее уязвимых слоев населения.

Марченко рассказал, что власти приложили значительные усилия, чтобы убедить МВФ отказаться от этого требования. Несмотря на значительное давление со стороны фонда, удалось добиться политической договоренности, что на этом этапе ставка НДС останется неизменной. "Если бы МВФ не отказался от этого требования, мы бы его провалили", – подчеркнул Марченко, подчеркнув, что поднятие НДС было бы слишком болезненным решением для страны в текущей ситуации.

Хотя повышения НДС удалось избежать, вопрос остается актуальным. В меморандуме между Украиной и МВФ отмечено, что повышение налога на потребление является возможным источником для наполнения бюджета в будущем. В то же время, украинское правительство понимает все риски, связанные с повышением налогов, и пока не планирует этого делать.

Марченко также отметил, что решения об изменении налоговых ставок всегда вызывают серьезный общественный резонанс и привел примеры из других стран, где повышение налогов приводило к политическим кризисам.

"Это очень чувствительный и сложный вопрос. Я очень благодарен президенту, что он поддержал нашу позицию и помог избежать повышения НДС", – добавил министр.

Возможно ли повышение НДС в 2025 году

Хотя в 2024 году украинское правительство отстояло позицию по сохранению ставки НДС, вопрос повышения налога на потребление может вновь возникнуть в будущем. Экономическая ситуация в стране остается сложной из-за войны войны, и правительство постоянно ищет новые источники доходов для наполнения бюджета. На сегодняшний день украинские власти заявляют, что не планируют повышать НДС, однако окончательное решение будет зависеть от развития экономической ситуации и будущих договоренностей с МВФ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее Украина готовит законопроект о налогообложении цифровых платформ, таких как Uklon, Bolt и Glovo, что может принести в бюджет 10 млрд грн ежегодно. Основная ставка налога, вероятно, составит 5%, а налоговыми агентами станут сами платформы, которые будут автоматически удерживать налог с доходов пользователей.

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