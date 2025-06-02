Победа антиукраинского кандидата на выборах в Польше: как отреагировал фондовый рынок

Победа известного своими антиукраинскими высказываниями кандидата от националистической оппозиции Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше ударила по фондовому рынку страны. Аналитики объясняют это политической нестабильностью, которую может вызвать победа оппозиционного политика.

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Как сообщает Reuters, после оглашения результатов второго тура голосования Индекс голубых фишек Польши WIG20 снизился на 2,14%. При этом по итогам сессии после первого тура, где проевропейский кандидат, мэр Варшавы Рафал Тшасковский лидировал с меньшим, чем ожидалось, отрывом, базовый индекс упал на 1,2%. С тех пор он снизился еще примерно на 0,9%.

Аналитики полагают, что победа Навроцкого принесет на рынкам большую неопределенность. Стоит отметить, что он, как и его предшественник Анджей Дуда, является представителем оппозиционной партии "Право и справедливость", тогда как премьер-министр Польши Дональд Туск представляет проевропейскую "Гражданскую платформу".

"Президент из другого политического лагеря, а это значит, что он, скорее всего, будет блокировать правительственные инициативы, так что это нехорошая ситуация для рынка", – говорит Роберт Май из Ipopema Securities.

Хотя Польша является парламентской республикой, где президент не обладает существенной властью, он может накладывать вето на принятые законопроекты.

"Вероятно, победа Навроцкого станет самым большим вызовом для правительства Дональда Туска", – заявил в своем заметке аналитик Erste Group Якуб Шкопек.

Он добавил, что, учитывая растущий дефицит бюджета в Польше, банки (особенно государственные) рассматриваются как "высокорисковый" сектор. Аналитик также сказал, что иностранные инвесторы могут некоторое время после выборов избегать фондового рынка страны.

Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным Национальной избирательной комиссии Польши по результатам подсчета 100% избирательных участков, Кароль Навроцкий получил 50,89% голосов избирателей. Он известен своими антиукраинскими действиями и заявлениями. Например, в 2018 году – уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе – он летал в Москву, а также публично заявлял, что Украина не готова к вступлению ни в Европейский Союз, ни в НАТО. Больше об избранном президенте Польши читайте в материале на нашем сайте.

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