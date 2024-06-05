План выделять Украине деньги из замороженных активов Кремля изменили: что придумали в США

США подталкивают своих партнеров по "Группе семи" (G7) к предоставлению Украине $50 млрд в виде макрофинансовой помощи, которую будут погашать доходами от замороженных активов России. Часть средств могут предоставить авансом, чтобы оказать помощь в ближайшей перспективе.

Об этом во время выступления Сенате США сообщила министр финансов США Джанет Йеллен. Она предположила, что официально о принятом решении и механизме его действия объявят на саммите G7, который запланирован на 13-15 июня в Италии.

Мы обсуждаем возможность предоставления Украине кредита от G7, а также возможность использования прибыли от замороженных российских активов для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены. И такой подход, похоже, оказывает значительную поддержку", – подчеркнула Еллен.

Она отметила, что сейчас идет процесс согласования способов привлечения российских активов. Деньги возьмут с накопившихся процентов на вложениях российских суверенных фондов на сумму около $204 млрд, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Euroclear зарабатывает проценты на этих активах. Они не принадлежат России, и они начислялись Euroclear, а теперь Евросоюз принял меры, чтобы взять эту прибыль и направить большую ее часть на нужды Украины", – пояснила она.

Ежегодно на замороженных российских активах накапливается $3-5 млрд. прибыли. Средства будут накапливаться, пока активы остаются замороженными.

Помощь выделят авансом

Также Соединенные Штаты и их партнеры из G7 – Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония – обсуждают пути выделения средств уже сейчас, чтобы как можно скорее оказать поддержку Украине. Как сообщает Reuters, об этом стало известно от помощника главы Минфина по международным финансам Брента Неймана.

"Среди вариантов может быть предоставление значительной суммы авансом, чтобы помочь Украине в краткосрочной перспективе, и связать погашение этого займа с потоком сверхприбылей в будущем", - сказал он. Нейман подчеркнул, что это должно стать сигналом для российского диктатора Владимира Путина, что он не сможет просто продержаться дольше Украины и ее партнеров.

Пока до решения остаются некоторые технические вопросы. Размер кредита, который страны G7 могут предоставить Украине, в американском Минфине не назвали, но источники журналистов сообщают, что речь идет о $50 млрд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Эстония стала первой страной, официально позволившей изымать замороженные российские активы и использовать их для помощи Украине. Президент балтийского государства Алар Карис подписал соответствующий законопроект.

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