Пидласа поддержала замораживание минималки. Это решение может ударить по каждому украинцу, вместо детенизации – снова защищают 'конверты'

Глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в своем последнем интервью заявила: у государства нет средств повысить минималку в 2025-м даже на 100 грн. Мол, в таком случае на это придется потратить около 5,3 млрд грн (об этой цифре подробнее расскажем чуть дальше). И это откровенная манипуляция.

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Госпожа Пидласа возглавляет комитет, от которого зависит, в каком виде будут голосовать проект бюджета на 2025 год. Она не просто послушно согласилась заморозить соцстандарты, но и публично оправдывает крайне сомнительное решение заморозить минималку. Задача парламентариев – контролировать правительство, разрабатывать политики, балансировать власть. Вместо этого Пидласа помогает Минфину якобы экономить бюджетные средства. На самом же деле замораживание минимальной зарплаты будет иметь обратный эффект.

Редакция OBOZ.UA хочет напомнить госпоже Роксолане: до парламента, работая в коммуникациях Минеко, госпожа Пидласа действительно должна была объяснять, а иногда и оправдывать даже спорные решения правительства и своего министерства. Однако в качестве народного депутата еще и возглавляя бюджетный комитет, необходимо в первую очередь отстаивать интересы украинцев. В то время как замораживание минимальной зарплаты играет на руку исключительно недобросовестному бизнесу, который, несмотря на ситуацию в стране, продолжает платить зарплаты в конвертах.

Озвучим всего несколько тезисов, о которых госпожа Пидласа не указала в своем интервью.

Повышение минимальной зарплаты всегда приводит к детенизации и увеличению бюджетных поступлений. Это доказано на практике

И как показал опыт, это увеличение покрывает рост расходов. И здесь не нужно ничего придумывать. Можно просто упомянуть опыт резкого повышения минимальной зарплаты с 1600 до 3200 грн в 2017 году. Тогда доходы местных бюджетов выросли на 38%, налоговые поступления в общую казну – на 23%. Кроме того, это стимулировало рост экономики дополнительно на 0,5% ВВП и позволило увеличить бюджет Пенсионного фонда на 51 млрд грн.

Повышение минимальной зарплаты также повлечет за собой перерасчет части пенсий. Речь идет о пенсиях, получаемых украинцами в возрасте от 65 лет, которые выполнили нормы по стажу. По закону они имеют право на выплату в размере 40% минималки.

Повышение минимальной зарплаты, в первую очередь, влияет на увеличение уровня доходов населения, но не в Украине. В Украине в первую очередь это способствует детенизации, выводу заработных плат из тени. Уже сейчас, как показывают данные крупных кадровых порталов, средняя зарплата составляет 21,5 тыс. грн. Действительно, есть категория украинцев, некоторые бюджетники, получающие минимальную зарплату. Однако все же в первую очередь речь идет о зарплатах в конверте.

Решение заморозить минимальную зарплату – это стремление помочь недобросовестному бизнесу, платящему зарплаты в конвертах, оставлять как можно большую часть в тени.

Настоящая детенизация зарплат – то, что на самом деле может наполнить бюджет. Но для этого нужно иметь смелость противодействовать серым схемам

В 2017-м повышение минималки происходило параллельно с введением жестких санкций за нарушение. Однако эти санкции решили смягчить представители действующей власти. Нельзя поднимать налоги белому бизнесу и параллельно создавать условия для комфортной работы недобросовестных теневых конкурентов.

Повышение минималки вместе с усилением контроля за соблюдением законодательства в сфере труда – то, что может дать достаточный эффект и для компенсации расходов на зарплаты бюджетникам, а также на повышение пенсий. С зарплат украинцев платится налог на доходы физлиц (а это денежное довольствие военных, местный и государственный бюджеты), ЕСВ (а это пенсии) и военный сбор (также должен направляться на нужды армии).

Детенизация зарплат непременно увеличит поступление Пенсионного фонда. Больше придется платить и ФОПам на единой группе. Выводить экономику из тени все равно придется. Ни одна реформа: ни пенсионная, ни налоговая – не заработает в условиях существования многочисленных схем обхода правил.

Еще несколько лет назад Роксолана Пидласа руководила коммуникациями Министерства экономического развития и торговли и работала вместе с Юлией Ковалив. Ковалив, как известно OBOZ.UA, идею повышать мнималку поддерживала. Однако, к сожалению, не успела объяснить госпоже Роксолане, какой эффект имеет повышение минималки для украинской экономики.

Наполеон заявил, что кухарка не может руководить государством, а столетие спустя ему возразил Ленин, настаивая на противоположном. Но практика доказала: для принятия государственных решений необходимо иметь опыт, знания, понимать процессы, а также иметь смелость брать на себя ответственность.

Разумеется, дефицит бюджета достигает колоссальных масштабов и в условиях полномасштабной войны нужно максимально сосредоточить все усилия на обороне. Но если пытаться наполнять бюджет, позволяя спокойно существовать зарплатам в конверте и способствуя росту бедности, изменить ситуацию к лучшему не удастся.

Последний аргумент – размер минималки в Украине уже давно не выполняет свою функцию. Даже фактический прожиточный минимум (стоимость базового набора продуктов и услуг) уже имеет больший размер. Те, кто работает полный рабочий день, не могут находиться за чертой бедности! Минимальная зарплата не может быть меньше фактического прожиточного минимума. В следующем году фактический прожиточный минимум может быть на уровне 10 тыс. грн (тот, который считают по актуальным ценам), тогда как минималка будет всего на уровне 8 тыс. грн.

Реформа заработной платы назрела уже давно. И сейчас самый подходящий момент для того, чтобы ее ввести. Не может быть такое, что руководитель предприятия по документам получает минимальную зарплату. Если бизнес продолжает платить зарплаты в конвертах, государство не может бездействовать. Необходимо установить двойной размер минималки для руководящих должностей. Не может наряду с прозрачным трудоустройством существовать возможность открывать "зарплатный ФОП" и находится на едином налоге. Не может бизнес безнаказанно годами не платить налоги и выдавать сотрудникам конверты.

Также невозможно допустить, чтобы госпожа Пидласа послушно соглашась на предложения правительства, пренебрегая интересами украинцев и несмотря на опыт прошлых лет. Рост минималки не поддерживают только те, кто уже платит своим сотрудникам больше, но прячет фонд оплаты труда от налоговой. А рассказы о том, что в бюджете нет дополнительных даже 5 млрд грн на повышение минималки, в то время как находят миллиарды на экспериментальные кэшбеки, вызывает еще больше вопросов к госпоже Пидласой.