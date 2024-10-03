Поднять минимальную зарплату даже на 100 грн невозможно: Подласа рассказала, почему бюджет не выдержит

Повышение минимальной зарплаты в Украине на 100 грн в 2025 году обойдется бюджету в 5,3 млрд грн, что делает значительное увеличение зарплат финансово сложным. Прожиточный минимум не могут повысить до реального уровня из-за привязки многих выплат, а социальные стандарты могут пересмотреть только при росте ВВП.

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Об этом рассказала глава комитета Верховной Рады Украины по бюджету Роксолана Подласа в интервью Интерфаксу. Одним из ключевых аспектов бюджета размер минимальной заработной платы.

По словам Подласой, любое повышение даже на незначительную сумму, например на 100 гривен, обойдется бюджету в значительные средства – около 5,3 млрд грн. "Если повысить минимальную заработную плату на 1000 гривен – до 9 тысяч гривен, это будет более 50 млрд грн расходов бюджета ", – подчеркнула она. Это значительный финансовый вызов, учитывая, что экономика Украины еще не восстановилась до уровня, который позволил бы такие расходы без существенных рисков для финансовой стабильности.

Прожиточный минимум: почему его трудно повысить

Еще один острый вопрос, вызывающий много споров – это уровень прожиточного минимума. Подласса объяснила, что привязка многих выплат к этому показателю затрудняет его пересмотр. Это приводит к несоответствию настоящим потребностям населения.

"Невозможно довести прожиточный минимум до реального показателя, поскольку к нему привязаны многие выплаты", - отметила глава бюджетного комитета. Она также выразила мнение, что "прожиточный минимум" как категорию следует вообще отказаться использовать при расчетах в бюджете.

На сегодняшний день прожиточный минимум в Украине установлен на уровне около 3 тысяч гривен, тогда как фактический прожиточный минимум, по данным Министерства социальной политики, достигает 9 тысяч гривен. Такое несоответствие создает напряженность и вызывает недовольство среди населения, ведь официальные цифры не отвечают реальным условиям жизни.

Социальные программы и оптимизация расходов

Один из путей оптимизации бюджета – сокращение расходов на социальные программы. Как отметила Пидласа, Министерство социальной политики уже занимается верификацией получателей социальных выплат и повышением их адресности. В результате этого процесса удалось сэкономить значительные средства, которые могут быть перенаправлены на другие нужды.

"Основное бремя по сокращению взяло на себя Пенсионный фонд: мы сократили расходы на него в 2025 году на 34 млрд грн ", - добавила она. Однако отметила, что это решение может быть пересмотрено, поскольку оно вызывает дискуссии и не является окончательным.

Влияние повышения военного сбора

Повышение военного сбора явилось еще одной темой обсуждения. Подласса отметила, что это нововведение коснется только тех, кто получает официальную заработную плату, тогда как теневой сектор останется без внимания.

"Повышение военного сбора почувствуют только те, кто получает "белую" зарплату. Люди, получающие зарплату в конверте, никак не понесут на себе это бремя повышенных налогов", - подчеркнула она. Эта ситуация усиливает аргументы в пользу необходимости более глубоких реформ в налоговой системе, в частности, внедрение дополнительных мер по борьбе с теневой экономикой.

Просмотр социальных стандартов в 2025 году: возможен ли он

По словам Подласой, правительство готово пересмотреть социальные стандарты, если экономическая ситуация в стране улучшится. Она пояснила, что если рост реального ВВП превысит прогнозируемые 2,7%, прожиточный минимум будет пересмотрен во второй половине 2025 года. "Если по итогам первого полугодия мы пересмотрим макропрогноз и поймем, что рост ВВП больше 2,7%, то нужно будет пересмотреть соцстандарты", - пояснила она.

Несмотря на сложность ситуации, Роксолана Подласа отмечает важность сохранения финансового баланса и потребности в тщательном подходе к распределению бюджетных средств. Предстоит много работы и необходимость искать компромиссы в процессе принятия окончательного бюджета на 2025 год.

"Правда где-то посередине", - резюмировала она, обсуждая распределение средств между государственными и местными бюджетами. Все решения по бюджету будут результатом дискуссий и поиском оптимальных вариантов в условиях ограниченных ресурсов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине Кабинет министров предлагает заморозить минимальные пенсии, зарплаты и прожиточный минимум в проекте бюджета на 2025 год. Это приведет к тому, что реальный уровень соцстандартов снизится как минимум на уровень инфляции (в следующем году это 9,5%).

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