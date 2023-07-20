Пенсионеры через суд получают алименты от детей: названы случаи 

Украинцы пенсионного возраста которые имеют низкую пенсию или вовсе не заработали на нее могут подавать иски против своих взрослых детей. Суды обязывают детей платить своим родителям алименты.

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Отметим, как говорится в разъяснении Минюста: законодательно обязанность совершеннолетних детей содержать родителей закреплена статьей 51 Конституции Украины и статьей 202 Семейного кодекса Украины.

При этом родители должны быть нетрудоспособны (по состоянию здоровья или возраста), не иметь источников доодов, которые бы покрывали их материальные потребности.

Следует обратить внимание на то, что обязанность выплачивать алименты родителям может быть возложена только на совершеннолетних детей. Потребность материальной помощи состоит в том, что родители не имеют возможности обеспечить свое достойное существование в связи с отсутствием пенсий или ее низкого размера, а также в связи с отсутствием у них других источников существования.

Обязанность совершеннолетних дочери, сына содержать своих нетрудоспособных родителей, нуждающихся в материальной помощи, не абсолютна. Если судом будет установлено, что мать или отец уклонялись от исполнения родительских обязанностей, дети могут быть освобождены от обязанности предоставлять родителям содержание.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что банки блокируют даже пенсионные счета украинцев. Это может произойти из-за долгов.

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