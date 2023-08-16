Пенсии украинцев оказались под угрозой: денег критически не хватает, а долги растут

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) столкнулся с новой проблемой: украинцы через суд обязали пересчитать им выплаты. В результате ПФУ задолжал около 50 млрд грн, а денег на выплату этих средств нет. И без того дефицит фонда растет с каждым годом и такими темпами уже вскоре может возникнуть проблема с поиском средств для выплат.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как говорит бывший министр соцполитики Андрей Рева, из 50 млрд грн, которые пенсионеры выиграли в судах у Пенсионного фонда, примерно 40 млрд грн – деньги, которые должны получить военные пенсионеры.

"При нас было 6 млрд грн задолженности и в основном это были чернобыльцы", – поясняет Рева. Индексация военных пенсий не проводилась в течение многих лет. Дело в том. что по действующему закону пенсия силовиков зависит от зарплат тех, кто на данный момент служит на их должностях. В 2018-м, вспоминает Рева, Кабмин уже пытался изменить правила индексации пенсий. Мол, если гражданским повышают пенсии на 20%, то на 20% должны повышать и военным.

Но тогда эту норму не поддержали Министерство внутренних дел и Министерство обороны. В 2018-м индексацию пенсий военным провели по старому закону. Размер их выплат вырос практически в два раза. В 2022-м проблема приобрела новых масштабов. Зарплаты военным значительно повысили, вместе с тем появилось законное основание для повышения размера пенсий. Военные на заслуженном отдыхе начали массово подавать иски и выигрывать суды.

Рева уверен: причина такой ситуации – бездействие правительства. "50 млрд, если уже проиграли в судах, должны возвращать и выплачивать. Но нужно переходить на новую систему пересмотра пенсий. Если поднимаете гражданским на 20%, поднимайте и военным", – поясняет Рева.

В 2023-м на пенсионные долги потратят около 460 млн грн. Это меньше, чем 10% от необходимой суммы. Даже если долги не будут расти (а пока происходит только наоборот), то на погашение уйдут 10 лет. Фактически пенсионеры получают судебные решения на руки, в ПФУ приходит исполнительное письмо и его ставят в условную очередь. При этом очередь может длится десятилетие.

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