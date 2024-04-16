ПАСЕ проголосовала за заморозку активов пропутинских олигархов, – нардеп

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию, предусматривающую передачу замороженных активов России на восстановление Украины. Также действие резолюции предлагают распространить на пропутинских олигархов, поддерживающих войну в Украине.

Об этом написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Что важно! Ассамблея призывает расширить действие резолюции на сотрудничающие с кремлем активы российских олигархов в ЕС. Это была моя правка, которую я активно отстаивал. Вторая правка, которую удалось протолкнуть – разработать механизм привлечения к ответственности для сотрудничающих с кремлем (в виде конфискации имущества) для восстановления Украины", – рассказал Гончаренко.

Основные положения резолюции предусматривают необходимость создания международного механизма компенсации под эгидой Совета Европы, призыв к странам активно сотрудничать, чтобы как можно быстрее вписать активы РФ в механизм компенсации ущерба. Также предлагается создать международный трастовый фонд, куда будут переводиться средства всех государственных активов России в ЕС, и создание беспристрастной и эффективной комиссии по международным претензиям.

Напомним, что в прошлом году российские олигархи от металлургии продолжили обогащаться. По данным Forbes, владелец "Норникеля" Мордашов, имеющий близкую связь с Кремлем, заработал за год 4,6 млрд долларов. Владимир Лисин, владеющий металлургической империей НЛМК и сотрудничающий с оборонкой и тюрьмами России, стал богаче на 4,5 млрд долларов. Несмотря на это, эти люди не находятся под санкциями, и даже пролоббировали ослабление европейских санкций для своих металлургических заводов.